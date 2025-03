Donald Tusk, mesaj ferm transmis la Bruxelles despre „singura modalitate” de a evita un război mai amplu: Europa trebuie să câștige „cursa înarmării” cu Rusia

Premierul polonez Donald Tusk a afirmat joi că Rusia a început o „nouă cursă a înarmărilor”, iar Europa trebuie să o câștige, relatează Sky News.

Vorbind la summitul liderilor UE de la Bruxelles, la care participă și președintele ucrainea Volodimir Zelenski, Tusk a spus că este în interesul întregii Europe să construiască „o putere militară bine coordonată”.

„Europa trebuie să accepte această provocare, această cursă a înarmării. Și trebuie să o câștige”, a mai declarat premierul polonez, vorbind în fața presei la sosirea la summitul UE.

„Europa ca un întreg este cu adevărat capabilă să câștige orice confruntare militară, financiară sau economică cu Rusia. Noi suntem pur și simplu mai puternici”, a mai susținut Donald Tusk. În opinia acestuia, aliații europeni se confruntă cu o „cursă a înarmării inițiată de Rusia” și a susținut că în Europa „toți sunt hotărâți să accepte această provocare”.

„Sunt convins că Rusia va pierde această cursă, la fel cum Uniunea Sovietică a pierdut o cursă a înarmării similară în urmă cu 40 de ani. Și aceasta este în plus singura modalitate de a evita un conflict pe scară mai largă”, a mai afirmat Donald Tusk, potrivit agențiilor Reuters, EFE și Agerpres.

Într-o postare ulterioară pe rețeaua de socializare X, Tusk a scris că Europa se va înarma, „începând de astăzi”, „mai înțelept și mai rapid” decât Moscova.

The war, the geopolitical uncertainty and the new arms race started by Putin have left Europe with no choice. Europe must be ready for this race, and Russia will lose it like the Soviet Union 40 years ago. From today, Europe will arm itself more wisely and faster than Russia.