Dosar penal deschis după apariția imaginilor cu primarul din Livezile și o angajată în ipostaze intime. PSD: „Așteptăm concluziile autorităților” / PNL: „O rușine pentru comunitate”

Polițiștii din Bistrița Năsăud au anunțat că efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, în urma apariției unor imagini în care primarul comunei Livezile, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia, relatează Agerpres. Cu o zi în urmă, edilul a susținut că imaginile sunt AI și că va contacta un avocat.

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Contactat de HotNews miercuri, IPJ Bistrița a transmis că încă nu e nicio anchetă. „Ne putem sesiza doar dacă persoana vătămată face plângere”, a spus, miercuri, la prânz, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița. Câteva ore mai târziu, a urmat comunicatul în care a fost anunțat că polițiștii s-au autosesizat din oficiu.

În imagini, primarul comunei Livezile, Traian Simionca, apare alături de o femeie, în biroul său. El ii ridică rochia, în timp ce aceasta încearcă să o tragă mai jos. Este surprins și când o sărută.

După apariția pozelor, edilul a susținut că este vorba de un trucaj. HotNews a încercat în repetate rânduri să ia legătură cu edilul, însă acesta nu a răspuns apelurilor.

PSD: „Până la aflarea adevărului, orice am spune ar fi o interpretare”

De atunci, însă, au apărut reacții din partea PSD și PNL. Biroul de presă al PSD Bistrița-Năsăud a transmis că, având în vedere subiectul sensibil și că „sunt familii implicate”, preferă să se pronunțe după aflarea adevărului.

„Până în acest moment, domnul primar a declarat că acele ipostaze nu sunt reale, iar, până la aflarea adevărului, orice am spune ar fi o interpretare care nu ar face bine nimănui. Având în vedere că sunt familii implicate într-un subiect atât de sensibil, până la clarificarea acestei situații nu putem să spunem foarte multe. Așteptăm concluziile autorităților și susținem derularea unei eventuale anchete corecte, transparente și obiective”, este mesajul celor de la PSD.

PNL: „O rușine pentru întreaga comunitate”

La rândul lor, liberalii au transmis un comunicat de presă, semnat de președintele organizației PNL Livezile, Damian Nicolae Cristian:

„Ceea ce s-a întâmplat la Primăria Livezile condusă de Traian Simionca (PSD) este o rușine pentru întreaga comunitate. Un primar trebuie să aducă cinste localității, nu să o facă de râs. Comuna noastră are nevoie de dezvoltare, nu de scandaluri și comportamente degradante. Credem în potențialul localității noastre și în oamenii ei harnici. Cu respect, cu alți conducători in fruntea ei, comuna poate merge înainte – curată, demnă și respectată”, a transmis președintele PNL Livezile.

Imaginile puse de primar la „stare” pe WhatsApp. Spune că e AI

Imaginile realizate în biroul primarului s-au viralizat pe rețelele de socializare, după ce, potrivit publicației locale Bistrițeanul, edilul le-a pus la „stare” pe WhatsApp cu textul „partidă de amor”. Ulterior, Simioanca a spus că fotografiile sunt trucate și că va contacta un avocat.

„Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a spus, miercuri, după apariția pozelor, primarul din comuna Livezile.