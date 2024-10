Dosar penal după acţiunile AUR din comuna Pechea, după ce voluntarii veniți să ajute sinistraţii au reparat un drum fără autorizație

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi cercetează felul în care membrii partidului AUR au realizat lucrări de reabilitare a uneia dintre străzile din satul Pechea fără să aibă aprobările și calificarea necesară.

Poliţiştii de la Secţia 2 Poliţie Rurală Smârdan au întocmit, în urma unei sesizări, un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de „efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public”. Asta după ce o echipă coordonată de partidul AUR a executat lucrări de amenajare sau reabilitare a drumurilor publice în lipsa actelor de reglementare impuse prin Legea 50/1991. Informaţia se regăseşte într-un răspuns al Poliţei din Smârdan către persoana care a făcut sesizarea pe 2 octombrie 2024.

Partidul AUR a anunţat pe Facebook, la 28 septembrie, că a finalizat lucrările pentru reconstrucţia străzii Băii din satul Pechea „într-o singură zi”.

Poliţiştii de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi au fost sesizaţi că lucrările au fost realizate fără respectarea reglementărilor impuse de Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Membrii AUR nu au solicitat de la administrația locală din Pechea autorizaţia de construire care le-ar fi permis să înceapă refacerea drumului.

Poliţiştii de la IPJ Galaţi au repartizat petiţia Secţiei 2 Poliţie Rurală Smârdan, care au constatat că fapta sesizată este de natură penală şi au trimis dosarul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi. Vinovaţii ar putea fi pedepsiţi cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, potrivit art. 341, alin. 1 din Noul Cod Penal.

George Simion: „Orice faptă bună nu scapă nepedepsită”

Reprezentanţii partidului nu au dorit să ofere un punct de vedere cu privire la ancheta procurorilor de la Galaţi, însă preşedintele AUR George Simion a reacţionat într-o filmare realizată chiar pe strada Băii şi distribuită pe Facebook.

„Avem dosar penal, dragi prieteni, pentru acest drum pe care l-am făcut pe strada Băii. Ni s-a făcut reclamaţie şi dosar penal. Să vedem ce riscăm. Să vedem cum vin procurorii. Că orice faptă bună nu scapă nepedepsită. Ne-au făcut reclamaţie şi acum ne vor chema la audieri pentru că această stradă, prima la care am venit în Pechea, strada Băii, era plină-plină de noroi, trebuia să circuli cu ciubote şi am luat-o de la zero, am scos noroiul, am pietruit-o. Şi este intervenţie neautorizată. Am intervenit, într-adevăr, neautorizat, dar legea spune că în condiţii de forţă majoră, în condiţii de urgenţă, poţi interveni, ca să rezolvi situaţia”, le-a transmis George Simion urmăritorilor săi de pe Facebook.

AUR a suspendat campania electorală pentru a ajuta sinistraţii

La 22 septembrie, preşedintele AUR George Simion a întrerupt evenimentul de prezentare a candidaţilor partidului pentru alegerile parlamentare şi a cerut ca, în următoarele zile, membrii formaţiunii să oprească şi campania electorală pentru a se concentra pe sprijinul românilor afectaţi de inundaţii. Simion le-a cerut celor prezenţi la evenimentul de la Arenele Romane din Capitală să meargă în zonele sinistrate şi să lucreze la reconstrucţia caselor dărâmate de ape.

Potrivit declarațiilor oficiale, mai mulţi membri din conducerea partidului, inclusiv parlamentari, consilieri locali şi judeţeni au fost prezenţi în judeţul Galaţi pentru a ajuta comunitatea afectată de inundaţii.

În regiune au ajuns mai multe convoaie de tiruri cu materiale de construcţii şi produse de igienă şi de strictă necesitate. Potrivit preşedintelui AUR, aproximativ 300 de voluntari s-au mobilizat pentru a oferi ajutor în zonă.