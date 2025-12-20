Dosarele Epstein: Administrația Trump publică noi documente, congresmenii sunt revoltaţi. „Una dintre cele mai mari muşamalizări din istoria Americii”

Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a publicat sâmbătă o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, continuând divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază, relatează publicația Politico, citată de News.ro.

Dar legislatorii sunt încă supăraţi din cauza primei serii de documente, care era plină de redactări şi nu dezvăluia prea multe informaţii noi despre ascensiunea finanţistului şi legăturile sale cu persoane influente.

„Oamenii sunt furioşi şi se îndepărtează”, a avertizat vineri republicana Marjorie Taylor Greene. Ea a criticat publicarea documentelor, calificând-o drept „NU MAGA”.

Noile documente publicate sâmbătă includ materiale ale marelui juriu din anchetele privind cazul Epstein din Florida şi New York. Departamentul de Justiţie a reînnoit solicitările adresate judecătorilor federali de a face publice materialele secrete după adoptarea, în noiembrie, a Legii privind transparenţa dosarelor Epstein, solicitare care a fost acceptată.

Materialele includ transcrieri ale interviurilor cu martori şi anchetatori, deşi par să ofere puţine informaţii revelatoare despre anchete. Judecătorii au respins iniţial cererile administraţiei de a dezvălui materialele, menţionând că informaţiile ar fi insuficiente în comparaţie cu toate informaţiile deţinute de DOJ.

„Informaţiile conţinute în transcrierile marelui juriu în cazul Epstein sunt nesemnificative în comparaţie cu informaţiile şi materialele din ancheta Epstein aflate în posesia Departamentului de Justiţie”, a scris judecătorul federal Richard Berman, numit de Bill Clinton, într-o opinie de 14 pagini la momentul respectiv.

Publicarea de sâmbătă părea să includă redactări care depăşeau informaţiile despre victime şi includeau şi identitatea procurorilor, agenţilor FBI şi a altor membri ai forţelor de ordine care au compărut în faţa marelui juriu.

Departamentul de Justiţie nu a respectat termenul limită de vineri pentru publicarea tuturor informaţiilor pe care le deţinea despre Epstein, intrând astfel în conflict evident cu o lege semnată de preşedintele Donald Trump în noiembrie, care impunea publicarea integrală a informaţiilor în termen de 30 de zile.

Cu toate acestea, procurorul general adjunct Todd Blanche a promis vineri, la Fox News, că departamentul va pune la dispoziţie „câteva sute de mii de documente” în zilele şi săptămânile următoare. Blanche a afirmat că Departamentul de Justiţie nu va face favoritisme şi nu va reţine materiale „pentru că apare numele Donald J. Trump sau al oricărei alte persoane”.

„Ce altceva se ascunde?”

Sâmbătă, democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au declarat că unul dintre miile de dosare publicate vineri – o fotografie nedatată a unui sertar de birou, care includea cel puţin o fotografie tipărită a lui Donald Trump – părea să fi fost eliminat din lista publicată de Departamentul Justiţiei.

„Această fotografie, dosarul 468, din dosarele Epstein care îl includ pe Donald Trump, pare să fi fost eliminată din comunicatul DOJ”, a scris sâmbătă după-amiază contul X al democraţilor din Comisia de Supraveghere. „@AGPamBondi este adevărat?”, întreabă aceștia, etichetând-o pe procurorul general Pam Bondi. „Ce altceva se ascunde? Avem nevoie de transparenţă pentru publicul american”.

Liderul minorităţii din Senat, democratul Chuck Schumer, a scris sâmbătă că „dacă elimină asta, imaginaţi-vă cât de multe încearcă să ascundă… Ar putea fi una dintre cele mai mari muşamalizări din istoria Americii”.

Fotografia părea să lipsească din arhiva DOJ de pe site-ul său web sâmbătă după-amiază.

Peste noapte, deputatul republican Thomas Massie – unul dintre legislatorii care au promovat legea care obliga administraţia Trump să facă publice toate dosarele – a declarat că documentele publicate vineri „încalcă grav spiritul şi litera legii” pe care el, alături de deputatul republican Ro Khanna, a introdus-o în septembrie.

Congresmanul a continuat să critice administraţia și sâmbătă dimineaţă, dezgropând o postare din 2021 a fostului senator JD Vance, în care actualul vicepreşedinte al SUA spunea: „Ce interes ar avea guvernul american să păstreze secretă identitatea clienţilor lui Epstein? Oh…”.

„PUBLICAŢI DOSARELE EPSTEIN”, a cerut și deputata republicană Nancy Mace pe X, chiar şi după publicarea iniţială de vineri.

Administraţia Trump se apără, spune că este cea mai „transparentă” administraţie din istorie

De la publicarea de vineri, administraţia Trump a respins furia provocată de dezvăluiri şi a afirmat că acţionează în mod transparent, atacând în schimb democraţii.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat sâmbătă că „administraţia Trump a făcut mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democraţii”, adăugând că administraţia este cea mai „transparentă” din istorie.

Democraţii, între timp, intenţionează să continue să exercite presiuni asupra lui Trump privind cu legăturile sale cu Epstein. Trump a fost cândva prieten cu Epstein, dar preşedintele susţine de ani de zile că cei doi s-au certat cu zeci de ani în urmă. Preşedintele a negat în repetate rânduri orice implicare în fapte ilegale asociate cu Epstein şi că nu există dovezi care să sugereze implicarea sa în vreo infracţiune legată de infractorul sexual condamnat.

Democraţii din Congres critică Departamentul de Justiţie pentru cenzurarea unei părţi importante din dosarele publicate vineri, inclusiv nume, date, detalii ale anchetei şi deliberări interne.

Republicanii o atacă pe Pam Bondi

„Vreau să aud părerile alegătorilor MAGA care au susţinut transparenţa în cazul Epstein”, a declarat Khanna sâmbătă dimineaţă. „Sunteţi mulţumiţi de cenzurarea excesivă şi de lipsa celor 60 de capete de acuzare din proiectul de act de acuzare? Sau doriţi ca Bondi şi Blanchard să facă publice documentele care vor trage la răspundere clasa Epstein?”, a spus el, referindu-se la Bondi şi, aparent, la Blanche.

Vineri seară, Khanna a declarat la CNN că el şi Massie se află în faza incipientă de redactare a articolelor de punere sub acuzare şi de sfidare inerentă împotriva lui Bondi.

„Nu am decis încă dacă vom merge mai departe, dar suntem în proces de a face acest lucru”, a spus el. „Problema pe care o are procurorul general… este numărul mare de influenţatori MAGA care sunt nemulţumiţi de ea. Problema pentru ea nu este dacă vor fi 212 democraţi care să o susţină. Problema pentru ea este câţi republicani şi susţinători MAGA ar susţine-o”.

Ce promit democrații

Cenzurarea severă din prima versiune încalcă „spiritul transparenţei şi litera legii”, a scris senatorul democrat Chuck Schumer vineri pe X.

„Senatorii democraţi lucrează la evaluarea documentelor care au fost făcute publice pentru a stabili ce măsuri trebuie luate pentru a trage la răspundere administraţia Trump”, a spus el. „Vom urmări toate opţiunile pentru a ne asigura că adevărul va ieşi la iveală”.

Democratul Robert Garcia, membru important al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor, a avut o atitudine similară.

„Ceea ce vedem nu este transparenţă”, a spus el la CNN vineri. „Nu asta prevede legea adoptată. Acest lucru nu respectă citaţia emisă de Comisia de Supraveghere”.

În schimb, mulţi oficiali ai administraţiei Trump au recurs la X încă de la lansarea iniţială pentru a revendica „victoria”, lăudându-se că sunt cea mai transparentă administraţie din istorie.

Într-o postare în care anunţa că Departamentul de Justiţie a primit aprobarea instanţei pentru a divulga Congresului documentele adunate în cadrul anchetei FBI privind tentativa de asasinat a preşedintelui, Bondi a lăudat administraţia preşedintelui ca fiind „cea mai transparentă administraţie din istoria Americii”.