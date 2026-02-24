Dosarele Epstein au ajuns și în școli. Ce ar trebui să știe părinții despre glumele și discuțiile adolescenților

Numele lui Jeffrey Epstein a fost asociat, în ultima perioadă, cu teme tulburătoare care implică minori: abuz sexual, trafic de fete tinere, exploatare. Documente desecretizate, anchete jurnalistice, teorii conspiraționiste, glume macabre pe rețelele sociale – toate acestea au transformat „dosarele Epstein” într-un fenomen social care a aprins cu precădere mediul online, scrie site-ul Totuldespremame.

Pentru mulți părinți, tentația firească este să creadă că aceste lucruri sunt „prea dure” pentru copiii și adolescenții lor, așa că evită să deschidă subiectul acasă. Dar asta nu înseamnă că ai lor copii nu sunt interesați de el și că nu-l discută la școală, la antrenamente, în autobuz.

Psiholoaga cliniciană Melissa Goldberg-Mintz, colaboratoare a publicației Psychology Today, avertizează: dacă ai un copil care are acces la internet, sunt șanse foarte mari ca el să fi auzit deja despre cazul Epstein. Întrebarea nu este dacă știe, ci cum procesează aceste informații și dacă o face singur sau alături de un adult de încredere.

Puștii deja fac glume despre insula lui Epstein

În grupurile de supervizare și consultare cu alți psihologi și terapeuți, Melissa Goldberg-Mintz aude constant ce circulă în școlile gimnaziale și licee: glume despre „a trimite pe cineva pe insula lui Epstein”; referiri la așa-numitele „petreceri P. Diddy”, asociate cu alcool, comportamente sexuale și minori; discuții surprinzător de lejere despre trafic de persoane, exploatare și abuz.

Pentru un părinte, simpla lectură a acestor exemple poate provoca un nod în stomac. Reacția instinctivă este ignorarea, pe ideea că „dacă nu aduc vorba, poate copilul meu nu știe, poate îl pot proteja”. Doar că, în era digitală, tăcerea nu mai protejează. Ea face exact opusul: îi lasă pe copii să proceseze conținut extrem de tulburător singuri, fără context, fără repere și fără sprijin emoțional.

Tăcerea ta nu e de aur

Când într-o familie nu se vorbește niciodată despre subiecte dureroase sau „tabu” precum abuz sexual, exploatare, trafic, misoginism, raporturi de putere, mesajul implicit este: „Despre lucrurile astea nu se vorbește aici.” Pentru un adolescent, acest mesaj se poate traduce rapid în gânduri precum:

„Dacă mi s-ar întâmpla mie sau unui prieten ceva de genul acesta, nu aș putea spune acasă.”

„Părinții mei ar fi prea șocați, prea furioși sau nu ar înțelege.”

„Ar trebui să mă descurc singur.”

Din perspectivă psihologică, izolarea este unul dintre cei mai mari factori de risc: atât pentru pericole externe (exploatare, manipulare), cât și pentru suferințe interne precum rușinea, anxietatea sau depresia, atenționează Melissa Goldberg-Mintz. În schimb, atunci când un părinte poate vorbi calm și clar despre ce se întâmplă în lume, mesajul transmis este cu totul altul: „Nu există subiect prea dureros sau prea stânjenitor pentru a fi discutat împreună.” Iar acest mesaj este profund protector.

Mai multe, pe site-ul Totuldespremame.