Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz

ANI trimitea la DNA, în 2023, o speță asemănatoare celui în care a fost pus sub acuzare joi Robert Negoiță: o companie din subordinea Primăriei Sector 3 a încheiat un contract de 250.000 euro cu o firmă a familiei Negoiță, chirie pe un teren deținut de familie. DNA nu a comunicat public nimic de atunci, scrie Snoop.

Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost sau este implicat în cel puțin șase dosare. Unele s-au clasat, altele sunt încă la DNA, altele au ajuns în instanță.

Negoiță a fost pus joi sub control judiciar în cazul drumurilor construite peste țevile de gaz. Pe durata măsurii, Negoiță nu-și poate exercita atribuțiile de primar. Cazul drumurilor construite peste țevile de gaz a fost făcut public anul trecut de Recorder.

Potrivit documentării HotNews.ro, Negoiță a fost implicat în următoarele cazuri penale: dosarul DIICOT de trafic de minore (a rămas martor), cazul de la DNA privind apartamentele vândute pe persoană fizică (clasat), cazul DNA privind compania Rosal (a fost trimis în instanță ca inculpat), accidentul de la Biblioteca Națională anchetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 (are calitatea de suspect, nu a fost trimis încă în judecată), ancheta DNA privind un bloc ilegal (în curs de cercetare) și dosarul privind cele 27 milioane de euro plătite către o firmă a fostei soții Sorina Docuz (stadiu necunoscut).

Despre un alt dosar procurorii nu au comunicat public nimic. Mai exact: plângerea ANI din 2023.

Ce a sesizat ANI la DNA

Acum trei ani, Agenția Națională de Integritate a sesizat DNA că, în cazul Robert Negoiță, „au fost identificate elemente de încălcare a legii penale”.

Sesizarea venea după ce, în 2021, jurnaliști și colaboratori Snoop, aflați atunci la Libertatea, au arătat cum Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, încheiase un contract de 250.000 euro cu firma familiei Negoiță.

Pe scurt, se făcuse o stație de sortare a gunoaielor și avea nevoie de două căi de acces. Iar a doua, secundară, era pe un teren deținut de familia Negoiță. Așa că o societate a Primăriei plătea chirie.

În zece ani, cât dura contractul, suma trebuia să ajungă la 250.000 euro.

Șeful Consiliului de Administrație de la compania Sectorului 3 nu vedea nimic în neregulă și declara că i se pare un preț bun.

Apoi, în 2023, ANI trimitea cazul la DNA.

Tot în 2023, echipa Snoop publica alte 12 contracte ale firmelor familiei Negoiță cu primăria lui Robert Negoiță.

Snoop a menționat că așteaptă răspunsul DNA privind acest caz.