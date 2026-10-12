Dosarul Crevedia ajunge la judecata pe fond. Patronii stației GPL, acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru

Judecătoria Răcari a decis luni, începerea judecăţii pe fond în dosarul exploziilor de la Crevedia, soldate cu moartea a şase persoane, cu distrugerea completă a opt imobile şi cu avarierea altor 80, potrivit News.ro.

Pe banca acuzaţilor stau Ionuţ-Daniel Doldurea şi Cosmin-Ionuţ Stîngă, administratorii firmei care opera depozitul GPL care a explodat, Flagas SRL, alături de societate, reprezentată legal de Dan-Constantin Joiţa. Toţi trei sunt acuzaţi de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea acestor măsuri.

Decizia de începere a procesului pe fond nu este definitivă şi poate fi contestată de inculpaţi.

Dosarul a fost trimis în instanţă de Parchetul General în iunie 2024.

Prin încheierea de dezînvestire, judecătorul de cameră preliminară a respins toate cererile şi excepţiile formulate de apărare. Acestea priveau, printre altele, competenţa procurorilor, neregularitatea rechizitoriului, restituirea cauzei la parchet şi excluderea unor probe. Între probele contestate se aflau procesul-verbal de intervenţie al ISU Dâmboviţa cu cele 85 de anexe, rapoartele de expertiză INEC şi INSEMEX şi interceptările. Instanţa a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de Parchetul General în iunie 2024, a probelor administrate şi a actelor de urmărire penală.

Inculpaţii au obţinut totuşi un câştig procedural: instanţa a admis cererile de sesizare a Curţii Constituţionale. CCR va analiza excepţiile de neconstituţionalitate.

Judecătorul a precizat că sesizarea CCR nu suspendă procedura.

Despăgubiri cerute: peste 53 de milioane de euro

Sechestrele asupra bunurilor inculpaţilor rămân în vigoare. Instanţa a motivat menţinerea lor prin pretenţiile civile formulate de un număr foarte mare de victime, care totalizează aproximativ 53,3 milioane de euro şi 516.000 de lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat se ridică la 83.721,5 lei.

Soluţia privind sesizarea CCR este definitivă. Celelalte dispoziţii pot fi contestate în termen de 3 zile de la comunicare.

Ionuţ Doldurea este fiul fostului primarul din Caracal Ion Doldurea, care şi-a dat demisia în luna septembrie.

Pe 26 august 2023, o serie de explozii la un depozit GPL din Crevedia au dus la decesul a şase oameni. Alte 54 de persoane au fost rănite, opt case au fost distruse complet şi alte 80 avariate. Potrivit anchetatorilor, firma celor doi a operat timp de trei ani punctul de lucru de la Crevedia, deşi acesta nu mai avea autorizaţie de funcţionare. Doldurea şi Stîngă au stat mai multe luni în arest preventiv, iar ulterior au fost plasaţi sub control judiciar.

Exploziile devastatoare de la Crevedia au scos la iveală un șir întreg de nereguli. Stația GPL care aparținea fiului primarului PSD din Caracal era închisă doar în acte. Sub nasul autorităților se derulau operațiuni care puteau oricând să se transforme într-o tragedie.

Firma a fost amendată de mai multe ori de Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru mai multe nereguli legate de nerespectarea măsurilor de securitate la incendiu, iar în 30 septembrie 2020 anunțase autoritățile că închide punctul de lucru.

După închidere, în toamna lui 2020, firma urma să funcționeze doar ca punct de parcare a cisternelor, însă acolo aveau loc în mod obișnuit transferuri de GPL din cisterne, deși nu mai avea niciun fel de autorizație.