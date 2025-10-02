Dosarul Georgescu – Potra, discutat în reuniunea Comunității Politice Europene. Nicușor Dan: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”

Alegerile din Republica Moldova, problema drogurilor și cea a dezinformărilor și influențelor rusești vor fi discutate astăzi în cea de-a șaptea Comunitate Politică Europeană. În cadrul discuțiilor pe dezinformări și influențe ruse, președintele Nicușor Dan va prezenta raportul făcut de procurorul general Alex Florența despre acțiunile fostului candidat Călin Georgescu cu ocazia alegerilor prezidențiale anulate din 2024. Prezentarea are loc la inițiativa Românie, a afirmat Nicușor Dan într-o declarație de presă făcută înainte de reuniune.

Comunitatea Politică Europeană este o platformă pentru discuții politice și strategice despre viitorul Europei, înființată în 2022. Grupul s-a întrunit pentru prima dată în octombrie 2022, cu participanți din 45 de țări europene, precum și președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene.

„Azi o să fie o reuniune a statelor europene din UE și nu numai. O adunare plenară cu mai multe discuții, una pe Moldova, una pe droguri și una pe dezinformare și pe infuența rusă și în cadrul acestei discutii o să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”, a explicat Nicușor Dan.

El a subliniat că cea mai importantă parte din raport care va fi discută este cea privind acțiunile grupării pe rețelele sociale, cum au reușit să facă un sistem de site-uri clone și modul cum a operat pe Tiktok astfel încât „#CălinGeorgescu” să fie pe un loc fruntaș în topul mondial.

Președintele a subliniat că această prezentare în ședința Comunității Politice Europene, care începe la ora 11.00, are loc la inițiativa României.

Ce conține raportul procurorului general

Procurorul general Alex Florența a declarat, pe 16 septembrie, la Antena 3 CNN, că dosarul Georgescu reprezintă „cel mai grav caz monitorizat în ultimii 35 de ani” și a explicat că România este ţinta unui război hibrid de mai mulţi ani, un fenomen mult mai greu de identificat decât un conflict clasic.

În ceea ce-l privește pe Horațiu Potra, liderul grupării paramilitare trimis în judecată luni împreună cu Călin Georgescu, Florența a afirmat că „în afara oricărui dubiu există legături cu Federația Rusă”, menționând inclusiv corespondențe în limba rusă și contacte la nivel diplomatic.

„Inculpatul pe care îl aveţi în poză (Horaţiu Potra – n.r.) este în afara oricărui dubiu, este documentat în urma percheziţiilor informatice, cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambsadaorul Federaţiei Ruse în România sunt certe şi în afara oricăror dubii”, a mai adaugat procurorul general al României.

Pe Tik-Tok au fost activate 20.000 de conturi cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale

Florența a fost întrebat cât de mare a fost infrastructura acestei operaţiuni de susţinere în mediul online a lui Călin Georgescu atunci când a candidat la alegerile prezidenţiale.

„Amploarea ei totală probabil că nu va putea fi descoperită niciodată. În schimb, gândiţi-vă că doar anumite pagini de Facebook pe care noi le-am monitorizat şi de care am putut dovedi că parcurg tot acest tipar, numărau peste 2000. Nivelul de viralizare a acestora în schimb creşte exponenţial cu numărul de accesări”, a mai afirmat Alex Florenţa, citat de News.ro.

El a explicat că mesajele au fost viralizate şi utilizându-se o reţea hashtag-uri.

„În spatele fiecărui hashtag pot fi accesate un cumul uriaş de informaţii. Iar aceste hashtag-uri sunt apoi rulate în acest întreg ecosistem şi ajung la momentul utilizatorilor în vederea accesării. Din momentul ăla utilizatorul respectiv nu accesează doar o ştire. Accesează 40, 50, 100 de ştiri cărora le sunt ataşate hashtag-urile respective. Şi atunci el este prins într-o astfel de capcană informaţională, i se rulează practic doar mesajul acela în diferite forme. Pentru a nu-i trezi suspiciuni, el se viralizează mai departe printr-o reţea de boţi”, a transmis procurorul general.

El a adăugat că pe Tik-Tok au fost activate cu numai o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale 20.000 de conturi.

„Este o analiză făcută chiar de către TikTok, inclusiv la solicitarea autorităţilor române în care ei constată o reţea uriaşă de conturi de TikTok, care au fost activate, 20.000 din aceste conturi cu o zi înainte de primul tur. Această reţea care conţinea practic nişte boţi, adică un sistem automatizat rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează apoi prin această infrastructură înmulţiţi numai cu zece şi ajungeţi la o cifră. Ajunge aproape pe reţeaua fiecărui cetăţean în România. (…) Arătam, de exemplu, Curăţenie Generală este unul din hashtag-urile care la fel au făcut şi au ajuns la 156 de milioane de vizualizări”, a subliniat Alex Florenţa.

Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra și de 20 de mercenari ai acestuia

Anterior în cursul zilei de luni, Călin Georgescu, câștigător al primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat în 6 decembrie de Curtea Constituțională, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În același dosar a fost trimis în judecată Horațiu Potra, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, împreună cu 20 de mercenari din gruparea sa.