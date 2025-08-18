Două femei au ajuns la spital după ce au fost lovite de un copac care s-a prăbușit în Sectorul 2

Două femei au fost rănite luni, după ce un copac s-a prăbușit pe o stradă din Sectorul 2, potrivit Poliției Capitalei. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit unor surse, victimele sunt mătușă și nepoată. Acestea așteptau o mașină pe trotuar când au fost lovite în urma prăbușirii copacului.

Ambele au suferit traumatisme la nivelul capului. Mătușa nu a suferit răni grave, dar nepoata s-a ales cu o plagă de circa 3 centimetri. Cele două au fost duse la spital, dar nu au rămas internate.

În urma prăbușirii copacului a fost avariat și un autoturism parcat în zonă. Acesta a avut un geam spart și mai multe zgârieturi pe caroserie.

Potrivit știrileprotv.ro, copacul se afla în curtea unei firme de notariat.

Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 8. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Bucureștiul se află luni sub avertizare cod galben de vreme instabilă, valabilă până la ora 23:00, însă nu se știe ce a provocat incidentul. Meteorologii au anunțat că spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40…50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade.