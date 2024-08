Două filme românești peste „Casino Royale” sau „Ocean’s Twelve”, într-un clasament al celor mai bune 100 de filme făcute în lume în anii 2000

Pe locul 37 este „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a lui Cristian Mungiu, iar pe locul 46 este „Moartea domnului Lăzărescu”, regizat de Cristi Puiu și descris drept povestea unui bărbat „care a avut tupeul să ceară asistență medicală de la sistemul de sănătate publică din București”.

Clasamentul top 100 filme ale lumii din anii 2001-2010 a fost publicat luni și a fost realizat de IndieWire, unul dintre cele mai mari site-uri de la Hollywood specializate pe cinematografie.

Site-ul a fost creat în 1996 și s-a axat inițial pe filme independente, însă el s-a extins ulterior pentru a acoperi și filme care se adresează publicului larg, precum și cele lansate pe marile platforme de streaming.

Ambele filme românești incluse în clasamentul IndieWire au fost premiate la prestigiosul Festival Internațional de la Cannes, lungmetrajul lui Cristian Mungiu cu marele premiu „Palme d’Or”, în timp ce pelicula lui Cristi Puiu a primit premiul „Un certain regard”.

Superioare unor filme cu bugete incomparabil mai mari

Conștienți că un astfel de clasament va atrage mereu critici legate de subiectivism, articolul IndieWire este semnat de întreaga echipă editorială și oferă descrieri detaliate pentru filmele incluse în el. Articolul în care este publicat clasamentul este rezultatul unei munci coordonate care a durat luni de zile.

Filmul românesc 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a fost inclus în clasament peste lungmetraje cunoscute publicului internațional ca The Prestige (regizat de Christopher Nolan și lansat în 2006), Catch Me If You Can (Steven Spielberg, 2002) și Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005).

Moartea domnului Lăzărescu e peste peste filme ca Miami Vice (Michael Mann, 2006), Casino Royale (Martin Campbell, 2006), Ocean’s Twelve (Steven Soderbergh, 2004), Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009), The Royal Tenenbaums (Wes Anderson, 2001), Hunger (Steve McQueen, 2008) sau WALL-E (Andrew Stanton, 2008).

„Indiferență instituțională și iad birocratic”

Amintirea, la un asemenea nivel, a filmului Moartea domnului Lăzărescu, povestea unui om plimbat între spitale, vine într-un moment în care cazul achetat de procurori, al pacienților morți de la spitalul Sf. Pantelimon, a șocat societatea românească.

Moartea domnului Lăzărescu a fost filmat cu 20 de ani în urmă și lansat în cinematografe în 2005.

„Tehnic vorbind, dl Lăzărescu nu moare în aclamatul film al lui Cristi Puiu, dar până la sfârșit spiritul său a fost stins cu siguranță, și este doar o chestiune de timp până când trupul său va urma. Un portret al indiferenței instituționale și iadului birocratic, Moartea domnului Lăzărescu face exact ceea ce spune pe ambalaj: oferă o cronică a stingerii lente și singuratice a unui văduv pensionar de 62 de ani care a avut tupeul să ceară asistență medicală de la sistemul de sănătate publică din București”, notează introducerea publicată de IndieWire pentru filmul lui Cristi Puiu.

Amintind că rolul domnului Lăzărescu avea să fie ultimul într-un lungmetraj pentru actorul Ioan Fiscuteanu, care s-a stins din viață în 2007, și notând că interpretarea sa a fost „genială”, descrierea continuă:

„Durează aproape 55 de minute ca Lăzărescu să ajungă măcar într-o ambulanță iar el petrece restul duratei filmului fiind plimbat între 4 spitale diferite în timp ce doctorii sunt disperați să paseze sarcina altcuiva, în timp ce el se stinge încet într-o relativă tăcere”.

„De fiecare dată…”

Amintind, de asemenea, că filmul a fost descris ca o comedie neagră, cei de la IndieWire sunt de părere mai degrabă că el folosește elemente comice pentru a sublinia poziția sumbră în care se află protagonistul său.

„De fiecare dată când Lăzărescu intră în contact cu un medic, el este întrebat aceeași serie de întrebări (‘Cum te cheamă?’, ‘Ai băut?’), chiar dacă ei refuză de fapt să îl asculte. Când îi este oferit ‘tratament’, este fie o doză de abuzuri crude, fie cele mai minime îngrijiri, oferite cu reticență și chiar și acestea sunt presărate cu comentarii sarcastice despre sănătatea sa în declin”, explică site-ul de la Hollywood.

„Fiecare profesionist din domeniul medical îl vede practic pe Lăzărescu ca o pacoste în cel mai bun caz și o povară în cel mai rău, preferând să ignore fiecare simptom al său drept un efect secundar al alcoolismului”, subliniază descrierea celor de la IndieWire.

„Doar Mioara (Luminița Gheorghiu), un paramedic care refuză cu încăpățânare să plece de la căpătâiul lui Lăzărescu pe parcursul întregii nopți, are integritatea de a susține îngrijirea acestuia și primește în schimb cruzime condescendentă din partea fiecărui doctor. Mesajul lui Puiu este clar: e nevoie de o cetate nu doar să crești un copil, ci și să ucizi un om”, conchide descrierea.

Top 10 cele mai bune filme ale anilor 2000, potrivit clasamentului IndieWire:

A.I. Artificial Intelligence (Steven Spielberg, 2001); Yi Yi (Edward Yang, 2000); Mulholland Drive ( David Lynch, 2001); 2046 (Wong Kar Wai, 2004); 35 Shots of Rum (Claire Denis, 2008); There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007); The Beaches of Agnès” ( Agnès Varda, 2008); Lost in Translation (dir. Sofia Coppola, 2003); The Time that Remains (Elia Suleiman, 2009; Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2002).

The New York Times a considerat în schimb că „Moartea domnului Lăzărescu” este unul dintre cele mai bune filme ale secolului XXI

În 2017 The New York Times a inclus Moartea domnului Lăzărescu pe lista sa a celor mai bune 25 de filme ale secolului XXI apărute până la momentul respectiv, alături de lungmetraje ca There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007), Million Dollar Baby (Clint Eastwood, 2004) și The Hurt Locker (Kathryn Bigelow, 2009).

Descriindu-și lista drept una a filmelor „destinate să fie clasice ale viitorului”, NYT a inclus lungmetrajul lui Cristi Puiu pe poziția a cincea în clasamentul său.

NYT considera la momentul respectiv că filmul românesc este surclasat doar de peliculele There Will Be Blood, Spirited Away, Million Dollar Baby (Clint Eastwood, 2004) și A Touch of Sin (Jia Zhangke, 2013).

Filmul lui Cristi Puiu, inspirat de un caz real

Ideea filmului, în care Lăzărescu e plimbat de la un spital la altul, a pornit de la un caz real, al unui pacient care a murit după ce a fost plimbat cinci ore cu ambulanța și refuzat la internare de trei spitale din Dolj.

În noiembrie 2001, Florin Nica, bolnav de ciroză in ultimul stadiu și aflat în coma, a fost plimbat 150 de kilometri, pe ruta Craiova-Poiana Mare-Calafat. În varsta de 51 de ani, Nica nu avea familie, era surdomut si oligofren, un „caz social” aflat în evidențele Psihiatriei din Poiana Mare.

Filmul Moartea domnului Lăzărescu poate fi vizionat integral pe canalul de YouTube al CINEPUB, o arhivă de filme românești disponibile online.