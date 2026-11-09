Două persoane reținute, în două incidente noi la Casa Albă

Serviciul Secret al SUA a reținut două persoane în apropierea Casei Albe, luni, în două incidente separate, potrivit Reuters.

Una dintre persoanele în cauză a urcat cu mașina pe trotuar și „a avut o atitudine agresivă cu forțele de ordine, dar a fost arestată rapid”, a declarat Serviciul Secret într-un comunicat.

Cealaltă persoană reținută de agenți sărise peste o baricadă în Parcul Lafayette, situat în fața complexului prezidențial.

„Cam în același timp, o a doua persoană a sărit peste o baricadă în apropierea colțului de nord-vest al Parcului Lafayette. Și această persoană a fost arestată rapid”, a mai declarat Serviciul Secret.

Casa Albă a fost blocată pentru scurt timp, ca măsură de securitate, iar drumurile din jurul Parcului Lafayette au fost, de asemenea, închise.

Serviciul Secret a precizat că ambele incidente sunt în curs de investigare.

Este neclar deocamdată dacă au vreo legătură între ele.

Un alt bărbat reținut în zona Casei Albe, săptămâna trecută

Joia trecută, Serviciul Secret al SUA a reținut un bărbat care avea la el mai multe arme, într-o mașină furată, și care amenința că îl va ucide pe președintele american Donald Trump.

Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, un cetăţean venezuelean despre care Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a spus că a intrat ilegal în Statele Unite, a fost observat comportându-se suspect într-o maşină aflată în apropierea Casei Albe.

„Când l-au confruntat pe suspect, acesta a declarat că a auzit voci în cap care îi spuneau să meargă la Washington, D.C. și să-l ucidă pe președintele Trump”, a declarat DHS într-un comunicat de presă.

„Ofițerii au descoperit ulterior că vehiculul fusese raportat ca fiind furat, iar suspectul a recunoscut că avea arme în mașină”, a mai declarat DHS.