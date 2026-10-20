Două „premiere”, remarcate de Cristian Tudor Popescu la Nicușor Dan: „Formidabil!”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a afirmat, marți seară, că a remarcat două „premiere” ale președintelui Nicușor Dan, la ceremonia de la Palatul Cotroceni în care miniștrii cabinetului Luca Niculescu au depus jurământul de învestitură.

„Mai întâi, (președintele Nicușor Dan, n.r.) l-a lăudat pe domnul Bolojan. Premieră absolută! I-a pronunțat numele și i-a mulțumit pentru activitatea pe care a avut-o atât înainte, în guvernul de dinainte de moțiune, cât și după. Formidabil!”, a spus gazetarul, într-o intervenție prin telefon la B1 Tv.

„De ce face asta domnul Nicușor Dan? Acum că s-a văzut cu sacii în căruță, cu pohta ce-a pohtit de la bun început, dar de-aia rău de tot, chiar de la bun început, de când a fost învestit președinte, să nu-l fi numit pe Bolojan, să fi pus prim-ministru PSD și PSD-ul majoritar la guvernare. Văd că la asta a ajuns, acum”, a mai afirmat CTP.

Gazetarul mai consideră că noul premier „nu este PSD-ist, domnul Luca Niculescu este purtătorul de cuvânt al domnului Nicușor Dan.

„Întrebarea este dacă domnul Nicușor Dan, de pildă, poate să îi impună ceva domnului pe care îl numeați adevăratul premier, și anume domnul (Marian, n.r.) Neacșu? Asta e întrebarea de astăzi”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

„O a doua premieră”

„Ce a mai făcut domnul Nicușor Dan? Pe care nu l-am văzut atât de confortabil ca în seara asta… I-a numit pe miniștrii «dragi membri ai Guvernului» în adresarea sa de la sfârșit. Așa ceva n-a spus niciodată”, a mai afirmat el.

„«Dragi membri ai guvernului», deci ăștia sunt dragi. Până acum nu i-a fost drag niciun membru al guvernului, nici măcar domnul Tomac, dar acum, iată, toți erau dragi, și membrii guvernului, și consilierii, și șefa Curții Constituționale, toți îi erau dragi. O a doua premieră”, a mai spus Cristian Tudor Popescu, la B1 Tv.

Ce a declarat Nicușor Dan în discursul său de la jurământul de învestire

Există o așteptare a românilor pentru reforme, iar acestea trebuie îndeplinite sau măcar începute, a declarat, marți seară, președintele Nicușor Dan, în discursul său ținut după jurământul de învestitură depus de membrii cabinetului condus de Luca Niculescu.

„Există obligațiile financiare pe care România și le-a asumat, și nu într-un mod abstract, ci pentru ca să-și protejeze evoluția economică viitoare. Astea sunt niște constrângeri, există așteptări pe care românii le au și trebuie găsit bunul echilibru între constrângeri și așteptări. Există o așteptare a românilor pentru reforme și astea trebuie îndeplinite sau măcar începute și – foarte important și mă bucur că există un portofoliu dedicat pentru digitalizare și inteligență artificială – România trebuie să privească înainte, economic, să se conecteze cu punctele în care se joacă economia globală. Are niște avantaje competitive și trebuie să aibă curajul să o facă”, a afirmat șeful statului, la Palatul Cotroceni.

El a mulțumit atât fostului premier, cât și celor care au fost propuși de acesta pentru a forma un guvern.

„Aș vrea să încep cu câteva cuvinte despre trecut. Vreau să mulțumesc primului ministru Ilie Bolojan și cabinetului pe care l-a avut pentru efortul pe care l-au făcut în această perioadă. Bineînțeles că fiecare are propriile evaluări și nu o să le fac eu pentru ceilalți. Ce pot eu să spun despre primul ministru, despre miniștri, și cei de dinainte de moțiune și cei de după – că au muncit, fiecare dintre ei, enorm de mult și s-au dedicat pentru zona de activitate pe care o aveau în competență. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru că în această perioadă de cinci luni și jumătate în care nu am avut Guvern cu puteri depline România a funcționat totuși”, a mai declarat Nicușor Dan.

De asemenea, șeful statului a amintit dosarele majore ale României.

„Vă aduc aminte, am avut de închis PNRR, am avut de derulat programul SAFE, am avut de închis capitole de negociere OCDE, am avut niște evaluări ale agențiilor de rating și în toată această perioadă a existat pe subiectele importante cu adevărat colaborare între partidele politice și asta e un semn de maturitate pentru democrația noastră. Vreau să mulțumesc de asemenea lui Eugen Tomac, lui Adrian Veștea și lui Siegfried Mureșan pentru încercările de a face un Guvern împreună cu persoanele care au încercat să facă asta, în special cele care nu veneau din zona politică, pentru că tot timpul e dificil să vii dintr-o zonă profesională în care ai adunat niște ani de experiență, o recunoaștere profesională și să sari în spațiul mediatic … e un act de curaj. Îl felicit pe Luca Niculescu, care a reușit în timpul ăsta scurt să facă un program, o echipă și, foarte important, să obțină voturile majorității parlamentare, să afle că are niște abilități pe care va trebui să le exercite din plin în perioada următoare. O să fie mai greu decât a fost acum, dar am încredere că va reuși să găsească echilibrul bun în discuția în special cu Parlamentul”, a adăugat președintele, în discursul lui.