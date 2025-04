Două rachete israeliene au lovit un spital din Gaza. Momentul în care pacienții au fost evacuați, filmat VIDEO

Două rachete israeliene au lovit duminică dimineaţă clădirea principală a Spitaluuil Baptist Arab Al-Ahli din Gaza, provocând distrugeri. Imagini de la fața locului arată momentul în care pacienții au fost evacuați pe paturi de spital mobile, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Atacul a distrus departamentul de urgenţă şi recepţia, dar şi alte structuri ale spitalului, au declarat medicii pentru Reuters.

Un apel primit cu puţin timp înainte ca atacul să aibă loc a salvat viața pacienților, care au fost evacuați. Deocamdată, potrivit serviciului civil de urgenţă, nu au fost raportate victime.

Imaginile care circulă pe reţelele de socializare, pe care Reuters nu le-a putut autentifica imediat, arătau zeci de familii strămutate părăsind locul. Unele dintre ele îşi duceau rudele bolnave pe paturi de spital mobile.

A video shows the evacuation of the wounded from the Baptist Hospital in northern Gaza just moments before it was bombed. pic.twitter.com/qW7XGVFJJe