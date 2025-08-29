Două sportive importante, reținute pentru furt într-unul dintre cele mai mari aeroporturi din Asia. Interogate ore în șir pentru furt, au scăpat doar cu intervenția ministrului de Externe italian

Întoarcerea din vacanță, după Campionatele Mondiale de Înot de la Singapore, a sportivelor italiene Benedeta Pilato (medalie de bronz la 50 m bras) și Chiara Tarantino s-a transformat într-un coșmar pe aeroportul din Singapore, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Conform primelor informații, poliția le-a arestat pe cele două înotătoare italiene. Ele au fost surprinse de camerele de supraveghere înainte de a se îmbarca în zborul de întoarcere spre Italia. Motivul? Chiara Tarantino ar fi pus obiecte furate în geanta Benedettei Pilato. De aceea, cele două sportive au fost oprite. Ambele au avut pașapoartele confiscate, au fost interogate și acuzate de furt. Ambasada Italiei în Singapore a fost alertată, iar președintele Federației Italiene de Înot, Paolo Barelli, a fost informat.

Intervenția ministrului de Externe

Ministrul de externe Antonio Tajani a fost nevoit să intervină pentru a rezolva problema. Pilato și Tarantino și-au cerut scuze și au promis că se vor comporta corespunzător.