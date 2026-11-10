Mișcare în Parlament împotriva a două voci critice la adresa lui Bolojan

Plenul comun al celor două Camere ale Legislativului de la București a votat, marţi, înlocuirea senatoarei Nicoleta Pauliuc şi a deputatei Alina Gorghiu din Delegaţia permanentă la Adunarea Parlamentară a NATO, la solicitarea Partidului Național Liberal.

Formațiunea a cerut schimbarea lor cu senatorul Silviu Coşa şi cu deputatul Robert Sighiartău.

Cele două liberale sunt din grupul celor celor care au contestat în instanţă deciziile luate de Congresul PNL.

Astfel, plenul comun a votat o hotărâre privind aprobarea componentei nominale a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României Ia Adunarea Parlamentară a NATO prin care se înlocuieşte senatoarea Nicoleta Pauliuc din funcţia de membru în Delegaţie cu liberalul Silviu Coşa, informează News.ro.

De asemenea, Alina Gorghiu a fost înlocuită cu Robert Sighiartău.

Anunțul lui Bolojan

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat, luni, că parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Mai mulți liberali, din tabăra liberalului Adrian Veștea (fosta propunere de premier care a picat la votul Parlamentului), printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma, au atacat în instanță deciziile luate în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.

„Oriunde, de la un consiliu local, la un consiliu municipal, la un consiliu județean, în Parlament, acolo unde un partid decizie o poziționare într-o problemă strategică importantă, legată de dezvoltarea unei comunități, legată de un proiect de investiții, legată de alegeri sau alte aspecte de genul acesta, este logic să existe o coerență între ceea ce decide un partid și votul grupului de consilieri. Fiecare, sigur, poate vota așa cum dorește, inclusiv parlamentarii, dar nu pot să facă acest lucru din calitatea de membri ai unui grup de consilieri”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a adăugat că aceasta este „o chestiune de claritate, de decență și de normalitate”.

„Cei care contestă acest drept principial, de a face recomandări privind votul într-o problemă sau alta, care, v-am spus, este o problemă fundamentală, au două posibilități – să retragă aceste procese, sau mandatul care s-a dat conducerii acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri. E o chestiune de claritate, de decență și de normalitate. Cât timp ești într-un grup politic și acel grup decide un anumit tip de vot, mi se pare de bun simți să îți respecții colegii și grupul. Dacă nu, poți să faci politică în altă parte, dar nu în interiorul acestui grup”, a mai spus președintele PNL.

Reacția Alinei Gorghiu

Deputata Alina Gorghiu, care se numără printre liberalii în cauză, a reclamat că este „victima unui șantaj”.

Ea a afirmat, luni, într-un mesaj video pe Facebook, că nu se va lăsa „șantajată” sau „intimidată” și nu intenționează să își retragă „nicio sesizare, nicio acțiune în instanță, ca urmare a acestor amenințări”.

„Astăzi, vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi în propriul partid. Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiune să renunți la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani – și, da, mă consider victima unui șantaj și o spun de la început, nu voi ceda”, a spus deputata PNL, membră a grupului de liberali care contestă actuala conducere a partidului.

Ea a mai susținut că „e foarte grav” ce s-a întâmplat duminică în Biroul Politic Național al PNL și i-a solicitat lui Ilie Bolojan „să renunțe la acest șantaj”.

„Potrivit deciziei domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunțe la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL”, a adăugat Gorghiu.

Deputata liberală a mai spus că se așteaptă „ca atacurile să se întețească”.

Nicoleta Pauliuc: „Domnule Bolojan, nu mă intimidați”

La rândul ei, senatoarea Nicoleta Pauliuc i-a transmis, tot luni, lui Bolojan că nu este intimidată de ultimatumul dat de acesta de a-și retrage acțiunile din instanță privind deciziile de la Congresul Extraordinar al liberalilor din iunie, ea menționând că „un astfel de gest nu este doar autoritar, ci și meschin și mărunt”.

„Domnule Bolojan, trei mesaje vreau să vă transmit: unu, nu mă intimidați. Am avut în viață lupte mult mai grele decât o dispută cu un președinte de partid care, atunci când nu reușește să convingă, încearcă să-și impună autoritatea prin amenințări și ultimatumuri. Am învins cancerul, așa că va trebui să mă iertați dacă amenințările dumneavoastră nu mă impresionează”, a afirmat Nicoleta Pauliuc, într-un mesaj video publicat pe pagina ei de Facebook.

„Acum veniți cu un ultimatum de 10 zile: Ori ne retragem acțiunile din instanță, ori ne dați afară din grupurile parlamentare. Un astfel de gest nu e doar autoritar, e mărunt și meschin”, a continuat ea.

Senatoarea a subliniat că dreptul de acces la justiție este garantat de articolul 21 din Constituție.

Ea i-a mai transmis lui Ilie Bolojan că guvernul pe care l-a condus a introdus neplata primei zile de concediu medical, a inclus plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creșterea copilului și a adoptat măsuri fiscale care au pus o presiune uriașă asupra firmelor românești.

„Așa că vă întreb: eu m-am îndepărtat de valorile liberale sau dumneavoastră v-ați îndepărtat de oamenii pe care PNL a promis că-i reprezintă? În încheiere, domnule Bolojan, ce ar trebui să facă un parlamentar atunci când consideră că propriul partid se îndepărtează de ceea ce a promis alegătorilor? Să tacă, să se supună, să renunțe la dreptul de a contesta deciziile conducerii? Și, dacă refuză, îl dați afară? Asta numiți dumneavoastră modernizare și democrație?”, a adăugat senatoarea.

„Dacă liberalismul a ajuns să însemne doar libertatea de a fi de acord cu șeful, atunci problema nu este că eu am uitat ce înseamnă să fii liberal, problema este că dumneavoastră ați uitat și riscați să duceți PNL pe un drum în care libertatea de opinie este înlocuită cu obediența, iar dezbaterea cu ultimatumul”, a mai afirmat Pauliuc.