Senatoare din tabăra Veștea, după ultimatumul dat de Bolojan: „Am învins cancerul, să mă iertați dacă amenințările nu mă impresionează”

Senatoarea liberală Nicoleta Pauliuc i-a transmis, luni, liderului partidului, Ilie Bolojan, că nu este intimidată de ultimatumul dat de acesta de a-și retrage acțiunile din instanță privind deciziile de la Congresul Extraordinar al liberalilor din iunie, ea menționând că „un astfel de gest nu este doar autoritar, ci și meschin și mărunt”.

„Domnule Bolojan, trei mesaje vreau să vă transmit: unu, nu mă intimidați. Am avut în viață lupte mult mai grele decât o dispută cu un președinte de partid care, atunci când nu reușește să convingă, încearcă să-și impună autoritatea prin amenințări și ultimatumuri. Am învins cancerul, așa că va trebui să mă iertați dacă amenințările dumneavoastră nu mă impresionează”, a afirmat Nicoleta Pauliuc, într-un mesaj video publicat pe pagina ei de Facebook.

„Acum veniți cu un ultimatum de 10 zile: Ori ne retragem acțiunile din instanță, ori ne dați afară din grupurile parlamentare. Un astfel de gest nu e doar autoritar, e mărunt și meschin”, a continuat ea.

Senatoarea a subliniat că dreptul de acces la justiție este garantat de articolul 21 din Constituție.

„Loialitatea față de un partid nu poate însemna renunțarea la dreptul de a cere dreptate în instanță. Dacă eu consider că o decizie încalcă legea sau statutul PNL, am dreptul să o contest. Judecătorii sunt cei care vor stabili cine are dreptate. Și atunci vă întreb, domnule Bolojan: dacă sunteți atât de convins că noi greșim, de ce insistați să ne retragem procesele? N-ar fi mai simplu să le câștigați?”, a mai arătat parlamentarul liberal, potrivit Agerpres.

Pauliuc a mai menționat că nu a uitat de ce a intrat în politică, menționând că a candidat la Ilfov pentru oamenii cărora le-a promis că va apăra pacienții, familiile și antreprenorii români și nu a promis că va „ridica mâna la comandă”.

„Așa că vă întreb”

Ea i-a mai transmis lui Ilie Bolojan că guvernul pe care l-a condus a introdus neplata primei zile de concediu medical, a inclus plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creșterea copilului și a adoptat măsuri fiscale care au pus o presiune uriașă asupra firmelor românești.

„Așa că vă întreb: eu m-am îndepărtat de valorile liberale sau dumneavoastră v-ați îndepărtat de oamenii pe care PNL a promis că-i reprezintă? În încheiere, domnule Bolojan, ce ar trebui să facă un parlamentar atunci când consideră că propriul partid se îndepărtează de ceea ce a promis alegătorilor? Să tacă, să se supună, să renunțe la dreptul de a contesta deciziile conducerii? Și, dacă refuză, îl dați afară? Asta numiți dumneavoastră modernizare și democrație?”, a adăugat senatoarea.

„Dacă liberalismul a ajuns să însemne doar libertatea de a fi de acord cu șeful, atunci problema nu este că eu am uitat ce înseamnă să fii liberal, problema este că dumneavoastră ați uitat și riscați să duceți PNL pe un drum în care libertatea de opinie este înlocuită cu obediența, iar dezbaterea cu ultimatumul”, a mai afirmat Pauliuc.

Anunțul lui Bolojan

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat, luni, că parlamentarii liberali care au contestat în instanță deciziile partidului trebuie să își retragă acțiunile, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare ale formațiunii.

Mai mulți liberali, din tabăra liberalului Adrian Veștea (fosta propunere de premier care a picat la votul Parlamentului), printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma, au atacat în instanță deciziile luate în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.

„Oriunde, de la un consiliu local, la un consiliu municipal, la un consiliu județean, în Parlament, acolo unde un partid decizie o poziționare într-o problemă strategică importantă, legată de dezvoltarea unei comunități, legată de un proiect de investiții, legată de alegeri sau alte aspecte de genul acesta, este logic să existe o coerență între ceea ce decide un partid și votul grupului de consilieri. Fiecare, sigur, poate vota așa cum dorește, inclusiv parlamentarii, dar nu pot să facă acest lucru din calitatea de membri ai unui grup de consilieri”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a spus că aceasta este „o chestiune de claritate, de decență și de normalitate”.

„Cei care contestă acest drept principial, de a face recomandări privind votul într-o problemă sau alta, care, v-am spus, este o problemă fundamentală, au două posibilități – să retragă aceste procese, sau mandatul care s-a dat conducerii acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri. E o chestiune de claritate, de decență și de normalitate. Cât timp ești într-un grup politic și acel grup decide un anumit tip de vot, mi se pare de bun simți să îți respecții colegii și grupul. Dacă nu, poți să faci politică în altă parte, dar nu în interiorul acestui grup”, a mai spus liderul PNL.