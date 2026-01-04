Două ziare americane mari au știut de atacul SUA în Venezuela înainte ca acesta să aibă loc. Au ales să publice știrea abia după

Cele mai mari două ziare americane, New York Times și Washington Post, au aflat despre un raid secret al SUA în Venezuela cu puțin timp înainte de începerea acestuia, vineri seara, dar au amânat publicarea informațiilor pentru a nu pune în pericol trupele americane, au declarat două persoane familiarizate cu comunicările dintre administrație și organizațiile de știri, scrie publicația Semafor.

Deciziile celor două redacții de a păstra secretul oficial sunt în conformitate cu tradițiile jurnalistice americane de lungă durată, chiar și într-un moment de ostilitate reciprocă fără precedent între președintele american și mass-media tradițională, relatează Semafor.

Purtătorii de cuvânt ai Casei Albe, Pentagonului și Washington Post au refuzat să comenteze conversațiile dintre jurnaliști și oficiali de vineri seara. Un purtător de cuvânt al Times nu a oferit imediat un răspuns la o solicitare.

În mai multe articole, NY Times a relatat pe un ton critic atacul american asupra Venezuelei. „Atacul lui Trump asupra Venezuelei este ilegal și nechibzuit” – se arată într-un text de opinie semnat de boardul editorial al publicației.

În același timp, publicația Semafor consemnează că Washington Post a avut un ton favorabil atacului.

Trump, proces de 15 miliarde de dolari cu NY Times

În luna octombrie 2025, președintele american Donald Trump a depus o plângere modificată pentru defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times, relata The Guardian. O plângere inițială fusese respinsă de instanță.