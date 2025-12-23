Dr. Ionuț Leahu: „În abordarea One Health, stomatologul poate fi primul medic care îți salvează viața”

Dr. Ionuț Leahu a format o echipă de 170 de medici, dintre care 10 experți în chirurgie dentară, alături de care tratează pacienții pentru a le oferi dinți sănătoși pe viață/Foto: Regina Maria Dental Clinics

Când a început în 2010, dr. Ionuț Leahu era unul din cei patru stomatologi din echipă. Cu muncă multă, pasiune și spirit antreprenorial, medicul a reușit să transforme profesia sa într-un concept de sănătate integrată, numit astăzi One Health. „Este extraordinar să punem implanturi, să tratăm canale sau să aplicăm coroane, dar adevărata performanță stă în lucrurile de bază”, ne-a mărturisit dr. Ionuț Leahu, CEO-ul principalei rețele de clinici stomatologice din România, Regina Maria Dental Clinics. Cum s-a ajuns de la un cabinet cu 4 medici la un standard național de excelență și care sunt serviciile complexe oferite astăzi, detaliem pe larg mai jos.

Dr. Ionuț Leahu a fondat Clinicile Dentare Dr. Leahu în 2011, iar în iunie 2023, în cadrul celei mai importante tranzacții a anului din domeniul medical, s-a alăturat Rețelei Private de Sănătate Regina Maria. Acesta a format o echipă de 170 de medici, dintre care 10 experți în chirurgie dentară, alături de care tratează pacienții pentru a le oferi dinți sănătoși pe viață.

„Avem o echipă mare de medici stomatologi care se ocupă tocmai de menținerea sănătății dentare, pentru că strategia noastră este simplă: dacă intervenția este mică și la timp, nu mai ai nevoie de coroană sau de tratament de canal. Astfel, pacientul își păstrează dinții naturali, iar costurile sunt mult mai mici,” a spus dr. Leahu.

De la 4 medici la un standard național de excelență

Drumul către ceea ce este astăzi „best player” în domeniul stomatologiei românești a început organic în 2010. Secretul extinderii și al menținerii calității în fiecare cabinet din țară (chiar și în orașe mai mici precum Turda) constă într-un sistem riguros de mentorat și testare.

„Medicii seniori devin mentori pentru cei noi, învățând unii de la alții procesele de «best practice». În momentul în care ai ales să fii medic, ai ales să te pui în slujba aproapelui tău, în slujba pacientului. Și atunci, dacă tu ai luat decizia asta, tot ce ai nevoie este să-ți arătăm un pic direcția, să-ți punem instrumentele corecte în mână”, a explicat Dr. Ionut Leahu, medic stomatolog, cu competență în Implantologie Orală și master în Implantologie Orală și Parodontologie.

Dincolo de motivația personală, stomatologii de la Regina Maria Dental Clinics trec prin examinări scrise pentru a avea un nivel teoretic corect înainte de a intra în echipă.

Cea mai mică notă dată de pacienți este 9,10

Calitatea serviciilor medicale oferite de stomatologii de la Regina Maria Dental Clinics este monitorizată prin note publice oferite de pacienți după fiecare vizită. Dr. Leahu a precizat cu mândrie că cea mai mică notă înregistrată în rețea este 9,10.

„Dincolo de tehnologia de ultimă oră, îi punem pacientului în mână cel mai puternic instrument: feedback-ul. Mai ales acum, în ecosistemul Regina Maria, acest instrument este unul public. Mă bucur enorm să văd că, în acest moment, cea mai mică notă din rețeaua noastră este 9,10. Aceasta este, de fapt, garanția calității noastre”.

Stomatologia, poartă către sănătatea generală

Dr. Leahu spune că a avut multe cazuri în care, plecând de la infecții în cavitatea orală, a descoperit probleme cardiace, diabet zaharat netratat sau patologii oncologice

Rolul stomatologului în diagnosticarea timpurie a unor afecțiuni sistemice este extrem de important. „Avem foarte mulți pacienți care vin la stomatolog, acesta fiind primul medic vizitat în ultimii 10 -20 de ani”, a declarat dr. Leahu. Astfel, stomatologul devine un „senzor” pentru patologii grave. „Avem foarte mulți pacienți care zic că sunt bine. Dar le dăm un set de analize de sânge și descoperim diabet netratat de ani de zile sau probleme cardiace”, a spus stomatologul.

Dr. Leahu a avut multe cazuri în care, plecând de la infecții în cavitatea orală sau de la anamneză, a descoperit probleme cardiace, diabet zaharat netratat sau patologii oncologice. „Suntem o rotiță cu manivelă în sistemul medical; putem pune lucrurile în mișcare pentru a salva viața pacientului. Chiar dacă el vine la noi pentru dinți, nu pentru diabet, dacă noi avem ocazia să-i salvăm viața descoperind un diabet netratat de ani de zile, avem această datorie, în primul rând, ca medici. Și avem avantajul că îl putem trimite imediat în rețea, acolo unde are nevoie de ajutor”, a afirmat medicul.

Prin aplicația de mobil utilizată de 1,6 milioane de români, istoricul stomatologic este integrat cu cel general, permițând trimiteri electronice rapide către specialiști din rețea. În plus, există protocoale scrise pentru interacțiunile medicamentoase între stomatologi și oncologi, cardiologi sau ginecologi.

HUB-ul Oncologic Pallady: tratamente stomatologice

O premieră medicală importantă este deschiderea HUB-ului Oncologic Pallady, unde pacienții care urmează tratamente de radioterapie sau chimioterapie beneficiază de protocoale stomatologice specifice, adaptate interacțiunilor medicamentoase complexe.

„Am avut grijă să integrăm în campusul medical din Pallady toate specializările, inclusiv o clinică stomatologică dotată special pentru pacienții oncologici. Aici lucrăm mână în mână cu oncologii și radioterapeuții. Până acum, soluțiile pentru acești pacienți erau punctuale, dar astăzi avem o soluție democratizată. Indiferent că urmează să înceapă, sunt în mijlocul tratamentului sau au finalizat terapia oncologică, pacienții au acces la îngrijire stomatologică sigură. În viața unui pacient pot apărea oricând alte probleme medicale, iar misiunea noastră, împreună cu Regina Maria, este să îi oferim siguranța că este îngrijit complet, pe tot parcursul vieții,” a precizat dr. Leahu.

În HUB-ul Oncologic Pallady pacienții diagnosticați cu cancer au acces la tehnologie de ultimă generație și la o echipă dedicată de specialiști care lucrează împreună în toate etapele, de la diagnostic la tratament, recuperare și monitorizare ulterioară.

Stomatologia digitală și amprentele virtuale

Deși rețeaua Regina Maria utilizează tehnologii de ultimă oră, precum chirurgia ghidată computerizat (unde brațul medicului devine practic „robotizat” prin ghidul chirurgical), în stomatologie, robotizarea are alt rol. Dr. Ionuț Leahu implementează deja un concept de precizie care transformă experiența chirurgicală. Tehnologia nu este folosită doar pentru spectacolul inovației, ci pentru a elimina eroarea umană și a garanta siguranța pacientului. Această formă de asistență tehnologică asigură o acuratețe milimetrică, esențială mai ales în cazurile complexe de reabilitare totală.

„Planificăm prin ghid chirurgical, iar acest ghid nu ne lasă să ne abatem de la direcția implanturilor. Practic, brațul medicului chirurg devine robotizat prin faptul că poți să mergi doar până la anumite înclinații și adâncimi, fără nicio marjă de eroare”, a explicat dr. Leahu.

Dincolo de chirurgie, digitalizarea în stomatologie a rezolvat probleme istorice ale stomatologiei, cum ar fi amprentarea clasică: „Scanarea digitală a eliminat acele materiale care se contractau sau se dilatau în funcție de temperatura din cabinet sau de cât de repede ajungeau în laborator. Astăzi, totul este digital, precis și rapid,” a spus medicul, amintind că scanarea digitală este tehnologie cu rădăcini vechi, în anul 1985.

Totuși, dr. Leahu rămâne un pragmatic al tehnologiei, avertizând că aceasta trebuie să fie mereu în slujba eficienței și a costurilor corecte pentru pacient: „Tehnologia trebuie folosită să servească pacientul. Dacă doar crește costurile fără un beneficiu real, nu o folosim. Nu credem în soluții care să se aplice 100% pentru toată lumea, pentru că uneori doar crești costurile fără un beneficiu real”.

Mobilitatea experților pentru pacienții fără nicio speranță

Unul dintre marile avantaje ale rețelei este capacitatea de a mobiliza echipe de chirurgi de elită acolo unde cazul o cere, oferind soluții chiar și atunci când diagnosticul inițial a fost descurajator.

„Avem echipa cu cea mai mare pregătire și am ajuns la acest nivel extrem de înalt deoarece avem mobilitatea de a ne deplasa pentru binele pacientului. Un medic care lucrează într-o singură clinică are ocazia să vadă cazuri de o complexitate extremă o dată la 20-30 de ani sau poate niciodată. Noi, în schimb, operăm săptămânal astfel de cazuri,” a spus dr. Leahu

În momentul de față, o echipa mobila de chirurgi cu experiență vastă se deplasează în țară la Cluj sau Timișoara pentru a trata cazuri complexe de atrofie osoasă, care altfel nu ar găsi soluții la nivel local.

„Sunt acele situații în care pacientului i se spune: «Nu prea aveți os», «Nu vă putem garanta stabilitatea implanturilor» sau «Aveți probleme mari de sănătate, mai bine rămâneți fără dinți». Pentru noi, acestea sunt cazurile în care intervenim cu succes. Chiar ieri, colegii mei au operat la Cluj un tânăr de 40 de ani cu o situație extrem de dificilă, iar luni am avut echipe la Timișoara. Această mobilitate ne permite să tratăm medicina la un nivel pe care o clinică izolată nu îl poate atinge.”

Misiunea finală: mutarea către prevenție

În ciuda succesului intervențiilor complexe, cum sunt cazurile extreme tratate în toată țara, dr. Leahu consideră că următoarea „tehnologie revoluționară” este, de fapt, o schimbare de abordare: prevenția. Scopul final este ca pacienții să își păstreze dinții naturali cât mai mult timp, printr-o monitorizare constantă ajutată de instrumentele digitale.

„Pentru peste 50.000 de români, prevenția a devenit deja o obișnuință. Sunt pacienți care vin la control chiar și atunci când nu îi doare nimic. Acesta este obiectivul nostru final: să intervenim minim și din timp. Aplicația de mobil joacă un rol esențial în acest proces, pentru că integrează istoricul stomatologic cu cel medical general, trimite memento-uri pentru controalele periodice și permite programări rapide. Practic, pacientul rămâne conectat permanent la propria sa sănătate”, a concluzionat Dr. Ionut Leahu, medic stomatolog, cu competență în Implantologie Orală și master în Implantologie Orală și Parodontologie.

Articol susținut de Regina Maria Dental Clinics