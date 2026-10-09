Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”

Jurnalistul Dragoș Pătraru a semnalat situația în cadrul emisiunii „Starea Nației”, difuzată joi seară la TVR 1.

În ediția de joi, pusă gratuit la dispoziția televiziunii publice, el a discutat, printre altele, despre ecourile făcute de prezența liderului AUR, George Simion, în platoul TVR.

„A fost o întreagă nebunie pe net zilele astea cu interviul luat de Dana Chera marți lui George Simion, aici la TVR. De la «bă, ce caută Simion la TVR?» până la «Aha, a luat AUR conducerea, s-a deschis robinetul pentru auriști!». Dincolo de violența limbajului, care arată că ăia care se dau educați și democrați contribuie în egală măsură, dacă nu cumva mai mult, la adâncirea prăpastiei dintre noi, îngrijorarea cetățenilor este legitimă”, a spus Pătraru.

Jurnalistul a subliniat că este un lucru bun faptul că se discută în spațiul public despre rolul televiziunii publice și abordarea editorială.

„E o discuție foarte importantă asta. Poate fi televiziunea publică tribună pentru discursul ăsta liberticid, extremist? Eu cred că nu. Ei bine, cum facem asta? Nu interzicând accesul, ci cu jurnaliști care într-adevăr apără democrația, care sancționează discursul extremist, care combat răspunsurile invitaților cu argumente și nu renunță până când nu primesc un răspuns. Și Dana Chera a reușit în mare parte să-l arate pe Simion așa cum este, gol”, a precizat realizatorul emisiunii „Starea Nației”.

„Conflict de interese cât turnul televiziunii”

El a semnalat, în emisiunea difuzată în prime-time la TVR 1, ceea ce a numit un „conflict de interese”.

„Discuțiile cu extremiștii nu pot fi găzduite însă de jurnaliști care au fost desemnați de partidul AUR să facă parte din Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice. E cazul Monicăi Ghiurco, care tocmai l-a intervievat înainte de emisiunea asta pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR. Am înregistrat înainte de această emisiune, nu știu cum a decurs interviul, dar aș vrea să semnalez acest conflict de interese cât turnul televiziunii. Cum să permiți așa ceva? Publicul trebuie să știe și să acționeze”, a mai spus jurnalistul, care a revenit la TVR din luna martie, după 8 ani de când a fost îndepărtat de pe post.

Pătraru a reamintit că aceasta este o instituție pentru a cărei apărare s-a murit la Revoluție și este televiziunea cetățenilor, nu a partidelor sau a serviciilor.

Ce spune Monica Ghiurco

În secțiunea de comentarii de la o postare în care Monica Ghiurco și-a promovat interviul de joi seară cu prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, o internaută a întrebat-o dacă este în conflict de interese, așa cum a susținut Dragoș Pătraru.

„Nu, nu sunt în conflict de interese, aveți cumva vreun text de lege pe care presupun că credeți că-l încalc? În rest, lăsați insinuările în ce mă privește și urmăriți doar ce vă place și ce nu vă tulbură! O seară frumoasă vă doresc si eu!”, i-a răspuns Ghiurco.

Sorina Matei, șefă interimară la TVR

Jurnalista Sorina Matei, propusă de AUR, a preluat interimar șefia televiziunii publice, după ce Curtea Constituțională a invalidat hotărârea Parlamentului de instalare a conducerii TVR.

Ea a preluat conducerea postului pentru 60 de zile cu sprijinul PSD, care a primit susținerea AUR pentru interimatul de la șefia postului public de radio.

Petrișor Peiu, liderul AUR din Senat, a spus că președintele partidului, George Simion, este cel care i-a comunicat numele Sorinei Matei ca propunere a formațiunii pentru poziția de președinte-director general la TVR.

Sorina Matei a înlocuit-o pe Adriana Săftoiu, care a fost numită la propunerea Guvernului Bolojan.

Ghiurco, la un pas să preia șefia TVR în 2016

Pe lângă ea, din CA mai făceau parte doi reprezentanți PSD, doi PNL, unul USR, unul UDMR, unul AUR, unul din partea minorităților, unul din partea președintelui României și unul din partea salariaților SRTv. Propunerea AUR a fost Monica Ghiurco, cu o carieră de aproximativ trei decenii în presă, scrie TVR Info.

Ghiurco a mai încercat să preia șefia TVR în trecut, fiind reprezentanta salariaților în Consiliul de Administrație, însă fără succes.

Chiar dacă a primit voturile necesare de la membrii CA pentru numirea în funcția de președite-director general al SRTV, propunerea nu a trecut, atunci, de Parlament.

În cele din urmă, Irina Radu, propusă de PSD, a fost instalată la conducerea televiziunii publice, în 2016.