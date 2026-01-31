Dragoș Pîslaru, atac la adresa PSD: „Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntri”. Miniștrii social-democrați pe care îi laudă

Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a criticat PSD pentru modul în care abordează guvernarea, remarcând că PSD face parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, dar în acelaşi timp critică măsurile adoptate de Executiv. Pe de altă parte, Dragoş Pîslaru a lăudat mai mulţi miniştri PSD cu formularea „Jos pălăria!”

Într-o emisiune la Prima TV, Dragoș Pîslaru a spus că are o colaborare bună cu PSD la nivel guvernamental, însă social-democrații atacă din afara guvernului unii miniștri, de parcă ar fi în opoziție.

„PSD pare că are angajat câte un corifeu care să critice pe fiecare ministru care e din altă tabără. Mă refer aici la Mediu, mă refer la mine, mă refer la diverse domenii care sunt pur şi simplu luate, la emisiunile de seară, la anumite posturi, şi tocate mărunt. Deci oamenii aceia n-au alt scop în viaţă decât să critice pe domeniul lor. Deci asta face PSD. El e în guvernare, dar îşi trimite oamenii la anumite emisiuni să critice şi să toace politicile guvernamentale. Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntri”, a declarat Dragoș Pîslaru, citat de News.ro.

Ministrul impută PSD că nu-și asumă în mod responsabil mandatul de a scoate țara dintr-o situație dificilă, situație pentru care este, de asemenea, responsabil.

„Trebuie să-ţi asumi cu responsabilitate mandatul, doi este să recunoşti că ai avut o implicare în situaţia asta grea şi măcar să-ţi asumi, ”Băi, uite, măcar dacă am creat-o, hai să o şi rezolv”. Deci asta este problema mea fundamentală”, crede ministrul Pîslaru.

„Ar trebui să vă crape obrazul”

Pe de altă parte, el spune că are o colaborare foarte bună cu miniștrii social-democrați cu care trebuie să lucreze pe fondurile europene.

„La nivel guvernamental, în colaborarea mea cu miniştrii – pe PNRR, pe Coeziune- colaborăm foarte bine. Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan, Florin Manole, jos pălăria, lucrez bine cu ei!”, a spus Dragoş Pîslaru.

Ministrul Fondurilor Europene le-a transmis liderilor PSD ”care-l fac în toate chipurile” pe Ilie Bolojan că ar trebui ”să le crape obrazul de ruşine”.

Pîslaru crede că Ilie Bolojan ar trebui să reziste până la capăt în fruntea Guvernului pentru a scoate România din criză.

„Ai nevoie de un profesionist în administraţie care să mişte administraţia şi să poată, într-adevăr, să ne asigure că atunci când spui că faci ceva, fă lucrul respectiv! Şi asta cred că a demonstrat la Oradea, a demonstrat în Bihor şi asta cred că demonstrează în guvern acum. Iar pentru toţi cei care îl fac în toate chipurile, chiar partenerii de coaliţie, mesajul meu este următorul: ar trebui să vă crape obrazul!”, a transmis Dragoş Pîslaru.