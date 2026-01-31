Dragoș Pîslaru explică absența președintelui Dan de la Davos: „Dacă erai acolo, era foarte complicat să te dai lovit în aripă”

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, la Prima TV, că o prezență a președintelui Nicușor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos ar fi forțat România să ia decizii imediate în chestiuni în care ar fi preferat să le analizeze mai îndelung. „Era foarte complicat, dacă erai acolo, să te dai lovit într-o aripă”, a motiva Pîslaru.

Ministrul Dragoş Pîslaru a arătat că președintele Nicușor Dan nu a fost singurul lider la nivel înalt care nu a venit la Davos.

„Cred că domnia sa a gândit prezenţa într-un context în care ar fi fost împins poate pentru nişte decizii imediate pe care România a cumpănit că nu ar trebui să le luăm pe repede înainte. (…) A fost ceva în care a fost o presiune enormă pusă pe cine e acolo la Davos şi era foarte complicat dacă erai acolo să te dai lovit într-o aripă”, a spus Pîslaru, citat de News.ro.

Ministrul crede că s-a făcut prea multă vâlvă în țară legată de reprezentarea României la acest eveniment, în condițiile în care România a fost reprezentată marginal la Davos în anii precedenți

„De data asta, când am trimis totuşi o delegaţie, toată lumea a devenit specialist de politică externă”, a comentat fostul președinte al REPER, ajuns ministru al investițiilor și Fondurilor Europene cu susținerea PNL.

Cazul premierului spaniol

Pîslaru a amintit că și alți lideri de prim rang au evitat să apară la Forumul Economic Mondial, în funcție de circumstanțe și de interesele lor.

„Ce vreau să vă spun şi e un argument important, premierul Sanchez, în momentul în care a văzut că Statele Unite vin cu presiunea din nou pe 5% contribuţie la NATO şi că au scos Spania ca exemplu negativ, a decis să nu mai vină. Guterres, secretarul general a Naţiunilor Unite, a fost tăiat din program. Adică sunt mulţi care şi-au dat seama că poate nu e de venit şi aşa că cred că e mai bine faptul că de la început nu s-a dus decât să apară că s-a retras din conferinţă”, a declarat Dragoş Pîslaru.

Pe de altă parte, el a estimat că în anii următori România va fi reprezentată inclusiv la nivel de președinte și va veni cu o agendă cu obiectivele pe care le urmărește.

„Cred că reprezentarea României a fost una, repet, foarte robustă. Pentru anul viitor, cu toţii din delegaţie – a fost prezent şi consilierul prezidenţial, Radu Burnete – am agreat că trebuie să ne pregătim mult mai din timp şi să avem clar prezenţa preşedintelui şi cumva să batem lucrurile în cuie şi o să vedem acum, după ce am câştigat mai multă experienţă cu toţii, ştim exact cum se poate valorifica cel mai bine Davosul. Cred că vom avea nu doar o prezenţă la nivel de preşedinte, ci până la urmă nişte obiective clare pe care le putem obţine instituţional din participările pe care le avem”, a spus Dragoş Pîslaru.

„Nu umblu teleleu prin lume”

Marius Lazurca, consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, a declarat, pe 18 ianuarie, că președintele Dan nu merge la Davos din cauza unor alte priorități de pe agenda sa.

„ Agenda preşedintelui, oricărui preşedinte, este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. Principalul exerciţiu pe care trebuie să-l facă orice şef de stat este să prioritizeze crizele, urgenţele şi evenimentele care se bulucesc pe agenda domniei sale”, a afirmat Marius Lazurca, citat de News.ro.

El a mai declarat că decizia de a rămâne în ţară a fost luată în urma unor discuţii aprofundate şi adesea în contradictoriu.

„În momentul în care această decizie a fost luată, trebuie să vă spun că ea a fost luată nu uşor şi în urma unor discuţii aprofundate şi adesea în contradictoriu cu privire la oportunitatea prezenţiei domniei sale la Davos. Până la urmă preşedintele a decis să rămână în ţară. Mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos». Aşadar, dacă e cineva de blamat, eu sunt acela”, a mai spus consilierul prezidenţial.

România a fost reprezentată, la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, din perioada 19-23 ianuarie, de către ministrul de Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.