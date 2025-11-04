Drapelul Wagner, fluturat la granița cu Estonia. „De data asta au pus ochii pe Sankt Petersburg?”

Vasul al gărzii de coastă ruse cu drapelul Wagner Foto: X - Ministerul de Externe al Estoniei

O șalupă de patrulare a gărzii de coastă ruse a fost zărită pe fluviul Narva cu un drapel al organizației paramilitare Wagner, scrie The Kyiv Independent. Imaginea surprinsă de autoritățile estone pe cursul fluviului care delimitează Rusia de Estonia a provocat comentarii ironice din partea guvernului de la Tallinn.

Estonia a sugerat că afișarea simbolului grupării de mercenari care s-a revoltat împotriva Kremlinului în urmă cu doi ani „confirmă faptul că sistemul de fier al Rusiei se fracturează”, ca rezultat al războiului din Ucraina și al presiunii occidentale.

Gruparea Wagner, condusă de către oligarhul Evgheni Prigojin, a lupta în unele dintre cele mai dure bătălii din Ucraina înainte să lanseze o scurtă rebeliune împotriva guvernului rus, în iunie 2023.

Prigojin a murit într-un accident misterios de avion la două luni după ce a fost de acord să pună capăt rebeliunii împotriva președintelui Vladimir Putin.

„Putem doar specula dacă spiritul liderului Prigojin este încă viu în Rusia, dacă Wagner încearcă din nou să cucerească Moscova sau de data asta au pus ochii pe Sankt Petersburg”, se arată într-un comentariu al Ministerului de Externe al Estoniei.

Is Wagner marching on Moscow again, or starting with St. Petersburg this time? Hard to tell.

From our side it looks like they’ve already annexed the Russian border guards.

Who knows… @mfa_russia? pic.twitter.com/fJmENccVzC — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 2, 2025

Fluviul Narva face parte din granița dintre Rusia și Estonia, țară membră UE și NATO care a susținut sistematic Ucraina de la izbucnirea războiului în februarie 2022.

Tallinnul a raportat ai multe provocări din partea Rusiei în ultimele săptămâni, în contextul escaladării tensiunilor dintre NATO și Moscova.

Trei avioane rusești de tip Mig-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei pe 19 septembrie, la numai câteva săptămâni după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care au intrat pe teritoriul său.

Luna trecută, forțele aliate au doborât o dronă neidentificată aproape de o bază militară din sudul Estoniei, iar apariția unor persoane înarmate în zona frontierei au impus restricții de călători la Saatse Boot.