VIDEO | Momentul în care o dronă kamikaze rusească se izbește de un bloc și explodează, în Kiev

Fumul se ridică deasupra unor blocuri înalte din Kiev, după un atac cu rachete și drone rusești, sâmtătă, 27 decembrie 2025. Sursă foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rusia a atacat în timpul nopții Kievul și alte părți ale Ucrainei cu sute de rachete și drone, înaintea de o întâlnire crucială a lui Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care durează de aproape patru ani, potrivit Reuters.

Zelenski a calificat vastul atac nocturn, care, potrivit lui, a implicat aproximativ 500 de drone și 40 de rachete și a întrerupt alimentarea cu energie electrică și căldură în anumite părți ale capitalei, ca fiind răspunsul Rusiei la eforturile de pace în curs de desfășurare mediate de Washington.

Atacul a continuat pe tot parcursul dimineții, iar alerta de raid aerian de aproape 10 ore pentru capitală s-a încheiat abia la ora 11:20, ora locală. Autoritățile au declarat că o persoană a fost ucisă în urma atacului din regiunea Kiev, iar cel puțin 19 persoane au fost rănite în capitală, printre care și doi copii.

„Dacă Rusia transformă chiar și perioada Crăciunului și Anului Nou într-o perioadă de case distruse și apartamente arse, de centrale electrice ruinate, atunci această activitate bolnavă poate fi combătută doar cu măsuri cu adevărat puternice”, a scris Zelenski pe X, solicitând Statelor Unite și Europei să exercite mai multă presiune asupra Moscovei.

Exploziile au răsunat în Kiev încă de la primele ore ale dimineții, când sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au intrat în acțiune. Forțele aeriene au declarat că dronele rusești ținteau capitala și regiunile din nord-est și sud.

Autoritățile au declarat că diverse locații din șapte districte diferite ale Kievului au suferit daune și că cel puțin trei blocuri de apartamente înalte au fost cuprinse de flăcări.

Momentul în care o dronă kamikaze lansată de ruși a intrat într-un bloc din capitala ucraineană și a explodat a fost surprns într-o înregistrare video care a fost publicată pe X.

Russian attack drones hit multiple residential buildings in Ukraine’s capital, Kyiv, this morning.



Seen here, a Russian Shahed-136 slams into a tower block in the Pozniaky neighborhood. pic.twitter.com/KIHuHWjTlh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 27, 2025

Operatorul rețelei de stat Ukrenergo a declarat că instalațiile energetice din toată Ucraina, inclusiv din Kiev și din regiunea înconjurătoare, au fost lovite de Rusia și că în capitală au fost implementate întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică.

Ministrul de externe al Ucrainei a declarat că o treime din Kiev a rămas fără căldură din cauza atacurilor, în condițiile în care temperaturile se situau în jurul valorii de 0 grade Celsius sâmbătă dimineața.