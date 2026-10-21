Posibilă dronă căzută în județul Buzău

Un localnic din județul Buzău a alertat autoritățile după ce a găsit resturi ce par a proveni de la o dronă, relatează presa locală.

Zona în care a fost semnalată căderea unei aparat de zbor este un câmp din comuna Robeasca, potrivit Jurnalul de Buzău.

La fața locului se deplasează pompieri, polițiști, jandarmi și specialiști ai armatei.

Potrivit unor surse din cadrul ISU Buzău, citate de Reporter Buzoian, în zonă au fost identificate resturi de dronă, însă deocamdată nu se cunoaște tipul acesteia.

Ce spune primarul

Potrivit primarului comunei Robeasca, Domnica Vlad, resturile dronei au fost găsite de către un bărbat pe un câmp din afara satului Moşeşti, comuna Robeasca, la limita cu județul Brăila.



„Băiatul care a găsit resturile pe câmp m-a sunat şi mi-a spus şi a anunţat ulterior la 112. Am înţeles că au venit pompierii în comună să meargă la locul indicat. Acum mă îndrept şi eu către localitate, căci am fost până la Buzău”, a declarat edilul pentru News.ro.

Domnica Vlad a precizat că, deocamdată, nu ştie să spună când ar fi căzut drona.

„Noi auzim mereu bubuituri şi zgomote de avioane dar nu știu să vă zic”, a adăugat primarul comunei Robeasca.

Autoritățile nu au anunțat nimic oficial până la ora transmiterii acestei știri.

Prima dronă doborâtă în România, la Buzău

Miercuri dimineață, locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea au fost alertați prin mesaj RO-Alert cu privire la posibila pătrundere de drone în spaţiul aerian national, însă niciun aparat de zbor nu a violat granița, conform MApN.

Pe 24 iulie, România a doborât prima dronă care a violat spațiul aerian național, aparatul fiind distrus în județul Buzău, în apropierea localității Padina.

Cea mai recentă intervenție a piloților români a fost în weekend, când au fost doborâte două drone în decurs de câteva minute.