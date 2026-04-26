Drona căzută în județul Tulcea are încărcătură explozivă. Va fi detonată controlat

Ministerul Apărării anunţă, duminică, că echipa de pirotehnişti a SRI a confirmat prezenţa unei încărcături explozive la fragmentele de dronă găsite în zona localităţilor Luncaviţa şi Văcăreni din județul Tulcea. Încărcătura va fi detonată controlat, la faţa locului, iar ISU Tulcea va emite un mesaj RO-Alert.

„Echipa de pirotehnişti a Serviciului Român de Informaţii care acţionează duminică, 26 aprilie, în zona localităţilor Luncaviţa şi Văcăreni, din judeţul Tulcea, unde au fost semnalate fragmente de dronă, a confirmat prezenţa unei încărcături explozive. Specialiştii MApN au ajuns la faţa locului şi evaluează riscurile”, informează Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Potivit MApN, din dispoziţia procurorului de caz, încărcătura va fi detonată controlat, la faţa locului, într-un spaţiu special amenajat.

„Pentru evitarea oricărui risc la adresa locuitorilor din zonă, ISU Tulcea va emite un mesaj RO-Alert. Cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale”, precizează MApN.

Noi bucăți de dronă au fost descoperite duminică în județul Tulcea, autorităţile izolând zona şi demarând cercetări pentru stabilirea provenienţei acestora.

Anunțul a venit după ce sâmbătă o dronă cu explozibil a căzut în orașul Galați, iar alte fragmente de dronă au fost găsite în zona unei ferme de lângă comuna tulceană Văcăreni.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, despre faptul că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă”, a anunțat MApN într-un comunicat de presă.

Potrivit Armatei, perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații s-a deplasat la fața locului. Totodată, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.