Drona prăbușită pe blocul din Galați: Franța reacționează și spune că răspunsul NATO poate fi „devastator”

Franța îi va cere ambasadorului Rusiei să explice cum s-a putut ca o dronă rusească să lovească un bloc de apartamente din România în noaptea de joi spre vineri, a anunțat ministrul francez de Externe Jean-Noel Barrot, cu referire la drona căzută în Galați, transmite Reuters.

Barrot îl convocase deja pe ambasadorul rus pentru a da explicații, mai devreme în cursul acestei săptămâni, în urma unor atacuri aeriene de weekendul trecut care au vizat civili din Ucraina.

„Avem de-a face cu un act iresponsabil care implică o dronă și nu este pentru prima dată. În mai multe rânduri, drone rusești și alte aeronave au pătruns accidental în spațiul aerian al Uniunii Europene și al NATO”, a declarat Barrot pentru postul de radio France Inter.

Franța este națiunea-cadru a NATO în România, având desfășurați în țara noastră aproximativ 1.500 de militari ca parte a posturii defensive a alianței.

Jean-Noël Barrot a amintit de acest lucru în comentariile sale și a subliniat că „1.500 de soldați francezi participă în România la apărarea Europei de Est și a NATO și participă în mod regulat la exerciții comune cu forțele militare române și europene”.

„NATO are o gamă largă de răspunsuri posibile, așa că, dacă securitatea unei țări NATO este în pericol, răspunsul poate fi devastator ”, a avertizat ministrul de externe al Franței. El a reiterat că „răspunsul NATO este întotdeauna foarte ferm, dar și foarte proporționat ”.

Barrot a spus că, în zilele următoare, vor avea loc discuții cu România și NATO pentru evaluarea incidentului.

Allison Hart, purtătorul de cuvânt al NATO, a transmis vineri, după ce o dronă a explodat pe un bloc din centrul Galaţiului, că secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autorităţile române.

Zeci de persoane au fost evacuate după ce drona a căzut pe blocul din Galați

Ministerul Afacerilor Externe de la București l-a convocat la rândul său pe ambasadorul Rusiei din țara noastră, după căderea unei drone rusești pe un bloc din Galați, vineri în jurul orei 02:00.

Informația că este vorba despre o dronă rusească aparține Ministerului Apărării, care a spus: „Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”.

Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce aproximativ 70 de persoane au fost evacuate. Alți doi oameni au ajuns la spital cu traumatisme ușoare, potrivit ISU.

Pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video care surprinde momentul impactului. Se aude mai întâi sunetul făcut de drone, iar la scurt timp se vede o explozie.

„Șoc. Ca la cutremur”, a spus un localnic.