Dronă civilă observată de echipajul unui avion care ateriza, lângă Aeroportul Henri Coandă din București. „A fost declanșată o anchetă”

O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată vineri de echipajul unei aeronave în apropierea Aeroportului Internațional „Henri Coandă” de la marginea Capitalei, transmite News.ro.

Compania Națională Aeroporturi București a spus că prezența dronei a fost semnalată la circa 3,5 kilometri de aeroport.

„Astăzi, 19 septembrie 2025, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, echipajul unei aeronave a semnalat prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5km de aeroport”, se arată în comunicatul transmis vineri.

Potrivit companiei, avionul a aterizat în siguranță, la ora 15:45, iar incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente.

„În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată”, se mai arată în comunicat.

Compania Națională Aeroporturi București, care nu a oferit și alte detalii, a amintit că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare, iar utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.

