Dronă cu explozibil lângă platforma Neptun Deep. „O amenințare în creștere în Marea Neagră”

Un avion F-16 a distrus o dronă marină încărcată cu explozibil, după cum a anunțat ministerul interimar al Apărării. Incidentul a fost comentat și în presa internațională.

„Incidentul subliniază amenințarea în creștere la infrastructura critică de energie din Marea Neagră din partea dronelor și minelor legate de războiul Rusiei din Ucraina, cu proiectul Neptun Deep care ar trebui să facă din România cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, după ce va începe exploatarea în 2027”, notează agenția Reuters.

De asemenea, Reuters menționează că este pentru a doua oară în această lună când forțele militare staționate pe teritoriul românesc distrug drone în perimetrul Neptun Deep, după ce două drone aeriene Gerbera prăbușite în apa mării au fost distruse în zone economică exclusivă a României.

Agenția amintește că România, stat NATO, are o graniță comună cu Ucraina de 614 km, iar dronele rusești au intrat în mod repetat în spațiul aerian al țării noastre.

O amenințare suplimentară este reprezentată de minele marine care amenință căi maritime de transport esențiale a petrolului și altor bunuri.

„Statele NATO România, Bulgaria și Turcia, care sunt riverane la Marea Neagră cu Georgia, Rusia și Ucraina, au neutralizat până acum peste 150 de mine aflate în derivă pe rutele maritime. Cele trei state au convenit în iulie să extindă forța comună care elimină minele care plutesc în Marea Neagră pentru a include misiuni de protecție a infrastructurii critice”, mai scris Reuters.

Platforma Neptun Deep, menționată în mod repetat

Euronews prezintă circumstanțele în care avionul F-16 al aviației militare românești a distrus drona din zona platformei offshore Neptun Deep, precum și acuzația președintelui Nicușor Dan referitoare la „incidentele iresponsabile” provocate de către Rusia.

Site-ul postului reia mesajul șefei Comisiei Europene Ursula von der Leyen care arată că nu consideră prezența dronei în zonă ca un accident, ci ca pe o agresiune deliberată din partea Rusiei.

„Este în desfășurare o campanie de amenințări care escaladează, care neliniștesc cetățenii și încearcă să divizeze Uniunea noastră. Acesta este război hibrid”, a spus von der Leyen în postarea pe X în care comentează incidentul din Marea Neagră.

Euronews amintește că Neptun Deep este cel mai mare proiect energetic din Marea Neagră și că producția efectivă de gaze naturale ar trebui să înceapă din 2027.

De asemenea, agenția France Presse reia declarația lui Nicușor Dan care a spus că operațiunea de distrugere a dronei a fost una „contra timp, în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol”, agenția precizând că pe platfoma Neptun Deep se află câteva sute de oameni.

AFP notează că numărul de zboruri neautorizate în spațiul Europei de Est s-a intensificat în ultimele luni.

Ziua de joi este dată ca exemplu, în condițiile în care, în afară de drona navală din perimetrul Neptun Deep, autoritățile române au trebuit să gestioneze și intrarea unei drone la granița cu Ucraina, care s-a prăbușit în apropierea satului Grindu.

Cum s-a derulat incidentul din zona platformei

Un avion de vânătoare românesc F-16 a distrus o dronă marină, joi, în Marea Neagră, în apropiere de platforma Neptun Deep, a anunțat ministrul Apărării, Radu Miruță.

În cursul dimineții de joi, MApN a fost informat de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța (.n.r. circa 148 de km).

„A fost creată o celulă de comandă la nivelul MApN, care a solicitat la nivel NATO preluarea comenzii la nivelul Armatei Române. În urma analizelor efectuate și în coordonare cu Președintele României, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”, anunța Miruță.

„Pentru rapiditate, două avioane de vânătoare F-16 românești au fost ridicate de la sol, cu ordin de tragere. Drona a fost distrusă în siguranță. Era încărcată cu explozibil”, a mai spus ministrul, care susține că a primit asigurări că drona marină nu era una ucraineană.

A cincea dronă distrusă în spațiul aerian românesc

Aceasta este a cincea dronă care este distrusă în spațiul aerian al României sau în apele Mării Negre. Primele patru drone au fost aeriene.

Primele trei drone au fost doborâte de piloții români în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dintre ele a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

A patra dronă aeriană a fost doborâtă pe 16 august de un F-18 spaniol în zona Galați.

O dronă marină a explodat în Portul Civil Constanța pe 5 iunie, după ce a fost descoprită în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Drona s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime, după cum a anunțat atunci MApN.