Dronă cu o parașută atașată de ea, găsită prăbușită într-o pădure din judeţul Argeş. Autoritățile, în alertă

Drona a fost găsită duminică de un bărbat care era la o partidă de vânătoare, în comuna Lereşti, județul Argeș. El a alertat autorităţile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine.

„Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci”, a transmis Poliţia judeţeană Argeş.

Drona găsită are lăţimea de circa doi metri. Aparatul are ataşată o paraşută și este intact, au declarat surse judiciare pentru News.ro.

Potrivit Antena3, drona ar face parte din categoria celor de recunoaștere, nu cu armament.

Zona unde a fost găsită drona:

Un echipaj al poliţiei a mers de urgenţă în zona indicată şi a delimitat zona în care se află aparatul de zbor, măsura fiind luată pentru a preveni orice riscuri pentru persoane sau bunuri.

Potrivit IPJ Argeș, au fost informate instituţiile abilitate, conform competenţelor legale, pentru efectuarea cercetărilor specifice şi stabilirea naturii obiectului, precum şi a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.