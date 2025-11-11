ULTIMA ORĂ Posibilă dronă căzută în Tulcea, după un atac rusesc. Armata nu a putut ridica avioane de la sol din cauza vremii, anunță MApN

Rusia a lansat noi atacuri aeriane în noaptea de luni spre marți asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, informează MApN. Armata investighează „posibile fragmente de dronă” găsite aproape de granița cu Ucraina.

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.

Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 00.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea.

Conform MApN, a fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.



Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții.