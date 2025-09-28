Dronă semnalată în apropierea Aeroportului Otopeni. Decizia luată în cazul mai multor avioane care urmau să aterizeze

Nouă avioane, inclusiv unul militar, au fost nevoite să aterizeze duminică pe o pistă a Aeroportului „Henri Coandă” din București folosită preponderent pentru decolări, după ce piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat pe Otopeni au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, scrie BoardingPass.

Conform publicației citate, duminică după-amiază piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului.

Avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista 08L a Aeroportului Otopeni la ora locală 14:27, însă un controlor de trafic aerian a solicitat piloților avionului British Airways care opera zborul BA886 Londra (Marea Britanie) – București să păstreze o altitudine de 2.000 picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei.

Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări, scrie BoardingPass.

După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pistă 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară. De asemenea, informațiile obținute de BoardingPass indică faptul că drona se afla în afara perimetrului aeroportului (între DN1 și Buftea), și nu pe vreuna dintre pistele acestuia.