Dronele ucrainene au atacat în Siberia, la peste 2.000 km distanță de linia frontului. Oficialii ruși evocă o facilitate industrială, dar nu au divulgat-o

Rafinăria de petrol din Ryazan, situată la 200 km sud-est de Moscova, lovită de dronele ucrainene, pe 5 septembrie 2025. Fotografie ilustrativă. SURSA: social media / WillWest News / Profimedia

Dronele ucrainene au atacat orașul Tiumen din regiunea rusă Siberia în seara zilei de luni, 6 octombrie, au anunțat oficialii locali, potrivit The Kyiv Independent.

Oficialii din regiunea Tiumen din Rusia au afirmat pe Telegram că trei drone ucrainene au fost doborâte deasupra unei „facilități industriale” din oraș, adăugând că nu au fost înregistrate incendii, victime sau explozii în timpul atacului.

Conform oficialilor locali, facilitatea respectivă funcționează „fără întrerupere” după atac, dar nu au precizat exact despre ce instalație industrială este vorba.

Canalul rus Astra, de pe Telegram, a scris, citând localnici, că ținta ar fi putut fi rafinăria de petrol Antipinsky, situată în partea de sud-est a orașului. Locuitorii din zonă au raportat că au auzit explozii și au văzut numeroase mașini de pompieri pe drum între orele 20:00 și 21:00.

Într-o scurtă reacție în urma acestui atac, Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a transmis că nu a avut loc niciun incendiu la rafinărie, iar afirmațiile oficialilor locali nu au putut fi verificate din surse independente.

Deși este probabil ca atacul să fi fost efectuat cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune, armata ucraineană nu a comentat încă lovitura. Forțele Kievului au început să atace în mod regulat ținte militare aflate adânc pe teritoriul rus, în efortul lor de a diminua puterea de luptă a Moscovei.

În ultimele luni, Kievul a crescut, de asemenea, frecvența atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești, în încercarea de a perturba o forță economică motrice care alimentează fondurile de război ale Moscovei.

Regiunea Tiumen din Rusia, situată la peste 2.060 de kilometri (1.280 mile) de linia frontului, a fost și anterior ținta atacurilor ucrainene. O sursă din cadrul agenției de informații militare a Ucrainei (HUR) a declarat pentru publicația de la Kiev citată, pe 11 iulie, că acest serviciu de spionaj se află în spatele unei operațiuni care a provocat o explozie la o conductă importantă de gaz din regiune.

Potrivit Financial Times, 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia au fost lovite începând din august 2025, atacuri care au dus exporturile rusești de motorină la cel mai scăzut nivel din 2020 încoace.

În noaptea de 6 octombrie, dronele ucrainene au lovit terminalul Feodosia, cel mai mare terminal petrolier din peninsula anexată Crimeea.

Aceste atacuri vin au loc în contextul în care penuria de combustibil a continuat să se agraveze în toată Rusia. La sfârșitul lunii trecute, autoritățile ruse au introdus noi măsuri în încercarea de a stabiliza aprovizionarea internă cu combustibil, inclusiv extinderea interdicției de export de benzină, precum și impunerea unor noi limite la exportul de motorină.