VIDEO Cel mai mare terminal petrolier din Crimeea, lovit de ucraineni, susține armata Kievului / Stare de urgență în orașul Feodosia

Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din orașul Feodosia de pe coasta peninsulei Crimeea de la Marea Neagră, au declarat luni oficiali numiți de Moscova, informează Reuters.

Aproximativ 300 de persoane sunt evacuate din orașul Feodosia din Crimeea după un incendiul izbucnit la un depozit de petrol, au informat autoritățile locale, citate de agenția de presă de stat rusă TASS, scrie Reuters.

Armata ucraineană a declarat luni că a lovit în timpul nopții un terminal petrolier din Feodosia, în Crimeea, ocupată de Rusia, transmite Reuters.

„Terminalul Feodosia este cel mai mare din Crimeea în ceea ce privește transbordarea produselor petroliere, care au fost utilizate, printre altele, pentru a satisface nevoile armatei ruse de ocupație”, a declarat armata ucraineană într-o declarație pe Telegram.

O stare de urgență „tehnică” a fost introdusă în orașul Feodosia de pe coasta Crimeei de la Marea Neagră din cauza unui incendiu la un depozit de petrol, au declarat luni oficiali numiți de Rusia în peninsula Crimeea pe care Moscova a anexat-o de la Ucraina în 2014.

Nu au existat victime, a scris Oleg Kryuchkov, un consilier al șefului instalat de Rusia în Crimeea, pe Telegram, preluând informații de la șeful administrației din Feodosia.

Heavy UAV attack against targets in Russian-occupied Crimea. The oil depot in Feodosia has been severely hit. At least three major fires are raging.



Aside from this place, the airfields of Saky and Belbek were also under attack. No news about the outcome, yet.



Source: Telegram… pic.twitter.com/CCYku4iVjK