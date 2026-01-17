DSU avertizează aupra pericolului de îngheţ pe lacuri: „Nu păşiţi pe gheaţă” / În Craiova, un copil de 5 ani a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu – VIDEO

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă atrage atenţia asupra pericolului de îngheţ pe lacuri şi acumulările de apă în această perioadă, venind cu o serie de recomandări pentru populaţie.

„ATENŢIE! Pericol de îngheţ pe lacuri şi acumulări de apă. Temperaturile scăzute din această perioadă duc la formarea gheţii subţiri şi instabile pe lacuri, iazuri şi alte suprafeţe de apă, ceea ce poate pune în pericol viaţa, mai ales a copiilor. Un exemplu recent este intervenţia din Craiova, unde un copil a căzut în apă, iar mai mulţi adulţi au ajuns, la rândul lor, în pericol, încercând să îl ajute. Intervenţia promptă a pompierilor doljeni a fost decisivă, toate persoanele fiind salvate. După acordarea primului ajutor, persoanele implicate au fost transportate la spital, conştiente, pentru investigaţii de specialitate”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

DSU vine cu o serie de sfaturi:

Nu permiteţi accesul copiilor pe suprafeţe de apă îngheţate.

Nu lăsaţi minorii nesupravegheaţi în apropierea lacurilor sau cursurilor de apă.

Nu păşiţi pe gheaţă, indiferent de grosimea aparentă.

În caz de pericol, apelaţi imediat 112 şi evitaţi intervenţiile improvizate.

Informaţi-vă corect şi respectaţi recomandările autorităţilor.

Copil de 5 ani, salvat după ce a căzut în lac

Un copil în vârstă de 5 ani a fost salvat, sâmbătă, după ce a căzut în lacul din Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, la o distanţă de aproximativ 10 metri de mal, informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, imediat după incident, un adult a intrat în apă pentru a-l salva şi a reuşit să îl ia în braţe, dar nu a mai putut ieşi la mal. În ajutorul lor au mai sărit încă cinci oameni, iar echipajele de intervenţie sosite la faţa locului i-au scos pe toţi din apă şi i-au transporta la spital pentru investigaţii medicale.

Atât copilul, cât şi cele şase persoane adulte erau conştiente şi cooperante la momentul preluării de către echipajele ISU.

La intervenţie au participat un echipaj SMURD şi o ambarcaţiune.