Confuzie la Ministerul Educației: La 16 zile de la demisia anunțată, Daniel David încă e ministru: „Aștept și eu numirea unei noi conduceri” / Ce spune Guvernul

Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației în 22 decembrie 2025. Anunțul surpriză a coincis cu perioada sărbătorilor, iar de atunci nu a fost numită o conducere interimară la Ministerul Educației, iar Guvernul nu a făcut un anunț oficial privind demisia lui David. În acest context, HotNews a întrebat Guvernul, dar și Ministerul Educației, cine conduce instituția în acest moment. Răspunsul: tot Daniel David.

Legea prevede că după ce un ministru își prezintă demisia Guvernul transmite către președinte documentul, iar prin decret semnat de șeful statului se ia act de demisie. În același timp, până la numirea oficială a unei noi persoane în fruntea respectivului minister, premierul propune președintelui un ministru interimar.

De exemplu, când Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării interimar a fost numit Radu Miruță, apoi tot el a fost alegerea și pentru conducerea cu atribuții depline a ministerului.

În cazul lui Daniel David, Guvernul nu a făcut niciun anunț oficial privind înregistrarea demisiei, iar președintele nu a luat act de demisia ministrului Educației prin decret până joi, 8 ianuarie 2026, adică la 16 zile de la anunțul demisiei.

Explicațiile Guvernului: Daniel David e încă ministru

Daniel David este încă ministru al Educației, a transmis, pentru HotNews, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, întrebată fiind cine conduce concet în acest moment instituția.

Întrebată de ce nu a fost numită o conducere interimară în cele 16 zile care au trecut de la anunțul demisiei lui Daniel David, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a mai spus că „dl. ministru David își exercita atribuțiile”.

Referitor la termenul până la care premierul va face o nouă propunere de ministru, Ioana Dogioriu a răspuns cu un citat din premierul Ilie Bolojan, care a vorbit, în 3 ianuarie, într-o emisiune la Digi24, despre situația din Educație.

„Analizăm variantele pe care le avem şi, aşa cum am spus, după o decizie pe care PNL, care susţine acest portofoliu, o va lua, vom veni cu o propunere în luna ianuarie”, a spus atunci premierul.

Daniel David, întrebat pe ce dată urmează să își încheie mandatul: Ar trebui să-l întrebați pe premier

HotNews a luat legătura și cu Daniel David. Întrebat dacă încă își exercită atribuțiile de ministru și merge la minister, acesta a admis că, cel puțin din punct de vedere legal, este încă ministru al Educației.

Daniel David a explicat că în tot acest timp la minister nu se încep proiecte noi și se derulează „doar procesele care țin de funcționarea normală și obișnuită a sistemului sau proiecte care au început deja/sunt în derulare (înainte de 22 decembrie)”.

Întrebat de HotNews care este data în care urmează să i se încheie mandatul de ministru al Educației, Daniel David a spus că această întrebare „trebuie adresată premierului”.

„Eu mi-am depus demisia din 22 decembrie la cabinetul sau. Așadar, aștept și eu numirea unei noi conduceri”, a declarat Daniel David.

PNL nu știe încă pe cine va numi în locul lui Daniel David

Cele două persoane luate în calcul pentru a-l înlocui pe Daniel David la Ministerul Educației sunt Marilen Pirtea sau Luciana Antoci, după cum a scris HotNews, citând surse politice, încă din momentul demisiei lui Daniel David.

Contactat joi de HotNews, Marilen Pirtea nu a dat un răspuns concret când a fost întrebat dacă a luat o decizie privind preluarea funcției de ministru al Educației.

„Nu am finalizat discuțiile”, a răspuns Pirtea.

Anterior, el recunoscuse că i s-a propus să ocupe funcția de ministru al Educației, dar a spus că așteaptă ca perioada sărbătorilor să se încheie pentru a avea o discuție cu premierul Ilie Bolojan.

Luciana Antoci nu a putut fi contactată de HotNews pentru un punct de vedere.

Cariera lui Pirtea, numele vehiculat pentru Educație

Marilen Pirtea, deputat PNL la al treilea mandat și consilier onorific al premierului Bolojan, este numele luat în calcul în acest moment pentru a prelua Ministerul Educației, spun sursele HotNews în contextul demisiei lui Daniel David.

Pirtea (52 de ani), rector al Universității de Vest din Timișoara din 2012, este totodată vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, tot din 2012, și vicepreședinte al Danube Rectors’ Conference, o rețea formată din aproape 70 de universități din regiune, potrivit descrierii de pe site-ul oficial al organizației.

În 2016, jurnalista de investigație Emilia Șercan a scris în PressOne că mai multe articole științifice semnate de Marilen Pirtea în perioada 2008-2015 „prezintă mari suspiciuni de plagiat”.

Liberalul este și președinte al Consorțiului „Universitaria”, precum și membru în Consiliul Școlii doctorale de Științe Economice a Academiei Române, mai scrie în CV-ul său de la Camera Deputaților.

El este în prezent și consilier onorific pentru premierul Ilie Bolojan în domeniile educației și cercetării.

Pirtea are o diplomă de doctor în economie și diplome de master și licență în specializarea finanțe-bănci, toate la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

CV-ul arată că a parcurs mai multe cursuri de perfecționare la Institutul Diplomatic Român, inclusiv „Securitate internațională: provocările secolului XXI” și „Diplomacy & Intelligence”

Pirtea mai menționează în CV că este autor al mai multor studii, inclusiv al unora „ce vizează deciziile de politică financiară ale societăților comerciale, privitoare la selecția investițiilor, alegerea structurii financiare, destinația profiturilor și finanțarea externă”.

Ce carieră are Luciana Antoci, al doilea nume vehiculat pentru Educație

O altă variantă posibilă pentru postul de ministru al Educației este Luciana Antoci. În septembrie, ea a fost eliberată din funcția de prefect al județului Iași pentru a deveni consilier de stat în domeniul educației în echipa premierului Bolojan.

În perioada 2021-2025, Antoci a fost inspector școlar general la Iași în perioada 2021-2025, potrivit CV-ului său, publicat pe site-ul Prefecturii Iași.

Anterior, a fost și inspector școlar general adjunct, timp de un an. Din 2003 este profesoară de Limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași.

Luciana Antoci are un doctorat în domeniul științele educației, obținut la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași.