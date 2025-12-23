Prima declarație a lui Marilen Pirtea, după ce a confirmat că i s-a propus să conducă Ministerul Educației

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, susține un discurs la conferința Security Challenges in the Balkans Region, în Timișoara, pe 9 octombrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Cornel Putan

Marilen Pirtea a confirmat, marți, că premierul Ilie Bolojan i-a propus preluarea conducerii Ministerului Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David, și a anunțat când va lua o decizie.

Rectorul Universității de Vest Timișoara spune că va reflecta asupra propunerii de a prelua portofoliul.

Pirtea, care este și deputat PNL, a subliniat că măsurile din Educație depind de bugetul alocat, iar fără un buget corespunzător, aceste măsuri vor părea mai mult constrângeri decât investiții.

„Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători”, a declarat liberalul, pentru Agerpres.

„Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care sunt așteptările în ceea ce privește măsurile pentru anul următor. Fără un buget consistent, măsurile din Educație vor părea mai mult coerciții decât investiții”, a punctat Marilen Pirtea.

David și-a dat demisia

Daniel David a anunțat, luni seară, că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației.

Această demisie a venit la solicitarea premierului Bolojan, au explicat sursele guvernamentale pentru HotNews.

O altă variantă, susținută de surse din apropierea lui Daniel David, spune că demisia nu i-a fost cerută de premier, ci a fost decizia ministrului. HotNews l-a contactat pe Daniel David pentru un punct de vedere, dar acesta nu a răspuns.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră. A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună”, a scris Daniel David, ulterior în cursul serii, într-un mesaj publicat pe blogul său.

Potrivit lui David, motivația retragerii sale prin demisie este „simplă și nu trebuie construite motivații ascunse” în jurul ei.

David era în fruntea Ministerul Educației din decembrie 2024 când a fost numit în guvernul Ciolacu 2. Ulterior el a fost păstrat și în executivul condus de Ilie Bolojan care a intrat în funcție în iunie 2025.

Mandatul său de un an a fost marcat de mai multe controverse. În primul pachet de măsuri fiscal bugetare adoptate de guvernul Bolojan s-au tăiat bursele elevilor și studenților. Atunci, Daniel David a fost criticat după ce i-a sfătuit pe studenții supărați de tăierea burselor să-și ia job part-time. „Eu n-am lucrat în facultate, m-au susținut părinții”, recunoștea însă ministrul.

De asemenea, un raport realizat de Institutul de Științe ale Educației, publicat de Edupedu.ro, care avertiza asupra riscurilor măsurilor din Legea Bolojan, a fost blocat de ministrul Daniel David. Ministerul a modificat documentul, a eliminat concluzii esențiale și a transmis presei doar o variantă trunchiată, dezvăluia Edupedu.

Două nume, vehiculate pentru șefia Ministerului Educației

Propunerea pentru funcția de ministru era așteptată să fie înaintată marți. Conform surselor HotNews, Marilen Pirtea a fost luat în calcul pentru a fi succesorul lui Daniel David. Pirtea este deputat PNL aflat la al treilea mandat. Din 2012, el este și rector al Universității de Vest din Timișoara.

Marilen Pirtea a fost acuzat de plagiat într-un articol scris de jurnalista Emilia Șercan, în PressOne, în 2016.

Atunci, Emilia Șercan a semnalat că mai multe articole științifice semnate de Marilen Pirtea în perioada 2008-2015 „prezintă mari suspiciuni de plagiat”. „Plagiatul nu este singura problemă etică din activitatea de cercetare a lui Marilen Pirtea”, mai scria jurnalista, în articolul din 2016.

O altă variantă posibilă pentru funcția lăsată liberă de Daniel David este Luciana Antoci, care acum este consiliera premierului Ilie Bolojan la guvern pe probleme de educație.