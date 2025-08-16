După Alaska, întrebat insistent și de FoxNews, Donald Trump a refuzat să răspundă la o întrebare pe care și-o pune toată lumea

Președintele Donald Trump, vorbind cu reporterii la bordul aeronavei Air Force One în timp ce se îndrepta spre întâlnirea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Credit line: Julia Demaree Nikhinson / AP / Profimedia

Imediat după primele discuții, cele în cerc restrâns, SUA și Rusia au anulat prânzul și întâlnirea extinsă care urma să aibă loc. În schimb, Donald Trump a fost la o emisiune la FoxNews, unul dintre posturile sale TV preferate. Acolo, a fost întrebat repetat să lămurească ceva ce spusese în camera unde a venit cu Putin.

La încheierea discuțiilor ”3 la 3”, conduse de cei doi președinți și care au duart două ore și jumătate, Donald Trump și Vladimir Putin au apărut în fața presei. Au spus că s-au înțeles în foarte multe puncte, dar că n-au ajuns la niciun acord, încă.

Presa nu a apucat să pună întrebări, nu s-a dezvăluit ce s-a discutat, dar Donald Trump a spus că punctele de vedere coincid cu excepția ”unei singure chestiuni importante”, o diferență mare.

Care e punctul important care i-a ținut departe?

Toată lumea s-a întrebat care este acest punct divergent care oprește oprirea războiului din Ucraina. Unde nu s-au înțeles Trump și Putin?

După acest moment, Trump a apărut la realizatorul Sean Hannity, de la FoxNews, în emisiunea „Hannity” din Anchorage, Alaska, unde a avut loc summitul.

„Există unul sau două aspecte destul de importante, dar cred că se poate ajunge la un acord”, a declarat Trump lui Hannity. Ziaristul a insistat relatează siteul FoxNews. Despre ce puncte important divergent e vorba?

Dar ”Trump nu a dezvăluit principalele puncte de dezacord din discuțiile cu Putin”, a notat postul de televiziune.

„Acum depinde de președintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârșit”, a adăugat Putin.

Casa Albă: Zborul de 6 ore de întoarcere președintele l-a petrecut cel mai mult la telefon

Trump l-a sunat pe Zelenski în timpul zborului înapoi la Washington DC, conform Casei Albe.

La rândul său, biroul lui Zelenski a confirmat, sâmbătă dimineață, că liderul de la Kiev a vorbit cu Trump. Nu există încă detalii.

Președintele SUA, Donald Trump, coboară din avionul Air Force One la Baza Comună Andrews din Maryland, pe 15 august 2025, după întâlnirea cu Trump. Credit line: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Președintele a petrecut o mare parte din zborul de șase ore la telefon, a spus Casa Albă. După convorbirea telefonică cu Zelenski, Trump a vorbit cu liderii NATO, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu alți liderii europeni.