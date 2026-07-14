Premierul propus de PNL vorbește despre alegeri anticipate

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL pentru funcția de premier, a spus marți că alegerile anticipate sunt o opțiune în acest moment, declarația venind la o zi după ce liderul liberal Ilie Bolojan nu a exclus această variantă.

„Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o excepție în Europa”, a scris pe contul său de Facebook Mureșan, care a fost ales vicepreședinte PNL la congresul extraordinar al partidului de luna trecută.

El a afirmat că, „doar în ultimii cinci ani, 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au organizat alegeri parlamentare anticipate, inclusiv cele mai mari state membre – Franța, Germania, Italia și Spania. La acestea se adaugă Marea Britanie și Republica Moldova.”

„Alegerile anticipate sunt un mecanism democratic pentru situațiile în care o criză politică nu mai poate fi depășită prin formulele parlamentare existente. În astfel de momente, într-o democrație funcțională, o opțiune poate fi întoarcerea la cetățeni”, a insistat Siegfried Mureșan.

Postarea sa vine după ce premierul demis Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat luni după ultima rundă de consultări de la Cotroceni, că nu exclude scenariul alegerilor anticipate.

Liderii PNL vorbesc tot mai mult de anticipate

„La un moment dat, dacă nu se va găsi înţelepciunea şi responsabilitatea pentru a ieşi din această situaţie pe care nu noi am creat-o, subliniez asta încă o dată, aceasta a fost creată ca urmare a moţiunii depuse de PSD, atunci în mod evident nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri”, a afirmat Bolojan.

Un astfel de scrutin ar putea fi organizat în cursul toamnei sau în primăvara anului viitor, potrivit liderului liberal.

De asemenea, europarlamentarul liberal Daniel Buda, șeful Delegației României din PPE, a spus într-un interviu pentru HotNews, că „dacă rămânem în actualul blocaj politic, singura soluție rămâne organizarea alegerilor anticipate”.

„(…) Da, alegerile anticipate trebuie să fie o soluție pe care deja să o degajăm. Cei care blochează la nesfârșit formarea unui guvern, cei care blochează la nesfârșit implementarea măsurilor de reformă trebuie să știe că, într-un final, trebuie să te întorci la judecata poporului”, a spus Buda.

Fritz: Anticipate dacă PSD nu susține un guvern de dreapta

De asemenea, liderul USR Dominic Fritz a spus luni că dacă PSD nu este de acord să susţină un guvern minoritar de dreapta, atunci e nevoie de alegeri anticipate.

„Nu cred că există alte soluţii magice şi nu cred că trebuie să existe. Lumea acum simte o mare frustare pentru că nu mai poate controla ce se întâmplă în această ţară, controlul este în mâna unor oameni care au cu totul alte interese decât bunăstarea românilor şi fac între ei jocuri, calcule. Argumentele împotriva alegerilor anticipate sunt argumente tactice, argumente tehnice. Nu sunt argumente de fond”, a explicat el.

Președintele Nicușor Dan a declarat însă de mai multe ori că nu dorește să apeleze la soluția alegerilor anticipate.

Nicușor Dan i-a pus luni la consultările de la Cotroceni din nou față în față pe liderii fostei coaliții pentru o nouă discuție despre formarea noului Guvern. Discuția a avut loc în contextul în care președintele a primit două variante de premier dinspre partide – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan – însă a declarat că nu îl va nominaliza pe niciunul, pe motiv că nu au asigurată majoritatea necesară de voturi.

Grindeanu: Un scenariu ce nu poate fi exclus

Sodin Grindeanu a spus după consultările de luni de la Cotroceni că România nu este nici mai aproape și nici mai departe de posibilitatea alegerilor anticipate, dar scenariul este pe masă.

„E un scenariu pe care nu poți să îl excluzi niciodată. E pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe-o săptămână pe alta. Dacă s-ar intra în acest scenariu ar fi alegeri undeva în toamnă, târziu”, a declarat președintele PSD.

„E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă scena politică și economică, ăsta e principalul criteriu, dar e și acesta un scenariu. Nu avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu”, a adăugat el.

În ce privește AUR, săptămâna trecută, conducerea partidului „a votat pentru reîntoarcerea la popor prin începerea demersurilor în privința alegerilor anticipate”.

Săptămâna trecută, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, fost senator PSD, a afirmat că un scrutin înainte de termen este „imposibil” de organizat în acest moment în România, în primul rând din punct de vedere legal.

El a fost contrazis de Augustin Zegrean, fost președinte CCR, care a spus că „astea sunt povești de oameni care nu știu legile”.