După ce a fost acuzată că a fost „sifon” pentru CIA și a fost atacată în direct la Antena 3 CNN și Realitatea TV, o cunoscută politiciană obține o victorie la CNA

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis sancţionarea posturilor Antena 3 CNN şi Realitatea Plus în urma unei reclamaţii a Anei Birchall, după acuzaţii că ar fi fost spion CIA, scrie Pagina de Media.

Decizia a venit după ce Antena 3 CNN și Realitatea TV au prezentat și dezbătut acuzațiile lansate de influencerul Vlad Mercori, care a susținut că Birchall s-ar fi oferit să fie „sursă/agent” CIA, în schimbul unei poziţii la nivel înalt în România.

Aceste acuzații au fost dezminţite în mod categoric de Birchall.

Antena 3 CNN a fost amendată de CNA cu 4.000 de euro pentru că nu a anunţat pe post că i-ar fi cerut o reacţie pe acest subiect.

Realitatea Plus a primit o sancţiune mai mică, de 5.000 de lei (o mie de euro). Acest post a prezentat o replică a lui Birchall, dar televiziunea a revenit cu alte acuzații suplimentare, pe care nu le-a dovedit.

„O încercare de kompromat”

După deciziile CNA, Birchall a reacționat pe Facebook.

„De la început am spus că totul a fost o încercare de kompromat, o tentativă de asasinat politic cu informații false – iar astăzi CNA confirmă acest lucru. Antena3 și Realitatea au fost amendate pentru că au fost lansate acuzații grave la adresa mea fără nicio dovadă reală.

CNA a stabilit că:

Acuzațiile au fost prezentate ca fapte, deși NU erau dovedite.

Nu au fost respectate regulile de verificare a informațiilor și de separare între fapte și opinii.

Nu mi s-a oferit dreptul legal la replică înainte de difuzarea acestor acuzații.

Cu alte cuvinte: s-a încercat manipularea opiniei publice cu informații false, cu informații neverificate. Astăzi avem confirmarea oficială: adevărul rămâne adevăr, indiferent cât de tare încearcă unii să îl acopere. Totul a pornit după ce a fost aruncată în spațiul public o informație falsă, un fake news, de către un influencer – un influencer care, sunt convinsă, va fi foarte surprins când va descoperi că și el are aceeași obligație legală: să NU arunce informații false în spațiul public. Nu este prima oară când se încearcă discreditarea mea prin falsuri, manipulări și atacuri la persoană tocmai pentru că sunt incomodă. Dar, de fiecare dată, adevărul a învins. Apreciez decizia CNA prin care se statuează clar că totul a fost o campanie de denigrare și de defăimare cu informatii false. Solicit tuturor celor care au preluat și amplificat aceste falsuri să dea dovadă de decență și să rectifice public. Este o chestiune de onoare profesională. Solicit și decidenților politici din România să ia atitudine împotriva dezinformărilor și să condamne public această încercare de kompromat construit după manualul vechilor școli de intoxicare de la Est, cu parfum de Lubianka.”