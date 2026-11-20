Regizorul susține că nu a fost informat de decizia TNB de încetare a contractului și avertizează că o asemenea decizie va trebui să fie asumată de conducerea TNB „moral și patrimonial”.

Felix Alexa reacționează la o zi după ce Teatrul Național București a anunțat că a încetat contractul pe durată determinată pe care îl avea cu acesta.

Decizia TNB venea în urma reluării în spațiul public a acuzațiilor de hărțuire sexuală care i-au fost aduse în trecut lui Alexa, dar și după demisia mai multor actori în semn de protest față de angajarea acestuia.

Vineri, printr-o scrisoare trimisă prin intermediul avocaților săi către redacția Hotnews, Felix Alexa susține că nu a fost informat de încetarea contractului, iar în aceste condiții, o asemenea decizie nu poate produce efecte.

„Contractul meu de muncă nu a încetat și nu am primit nicio comunicare în acest sens. Niciun act de modificare/încetare a raporturilor de muncă nu produce efecte fără să fie comunicat angajatului. „Comunicările” pe Facebook ale TNB nu reprezintă o formă de comunicare recunoscută de lege în privința încetării unui raport de muncă”, precizează Alexa.

Acesta, acuză în plus, că o serie de comunicări postate de TNB sunt contradictorii și „sunt de natură să producă confuzie față de public, față de mine, față de actori și față de toate persoanele implicate în producția spectacolului Tartuffe de Moliere”.

Regizorul transmite și un avertisment:

„Eu m-am angajat sa realizez piesa Tartuffe și sunt sigur că ar fi un succes pentru TNB! Dacă TNB nu va respecta un contract și nu va respecta munca mea și a actorilor din distribuție, precum și a altor persoane implicate, artiști cu renume, cum este și scenograful Stefan Caragiu, aceasta este o decizie pe care conducerea TNB trebuie sa și-o asume, moral și patrimonial”.

Felix Alexa a fost angajat de TNB în octombrie 2026, pe un contract pe perioadă determinată, pentru a monta spectacolul „Tartuffe”. Repetițiile pentru spectacol au fost suspendate în 10 noiembrie ca urmare a scandalului.

„Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB – for cu atribuţii consultative – strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole”, motiva directorul TNB, Ada Hausvater, decizia de angajare.

Din distribuția piesei „Tartuffe” trebuiau să facă parte actorii Marius Manole, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Alexandru Potocean, Emilia Popescu, Fulvia Folosea, Andrei Calu și Marcelo Cobzariu.

Acuzațiile împotriva lui Felix Alexa

Regizorul a fost acuzat de foste studente de agresiune sexuală, hărțuire, amenințări și șantaj profesional, potrivit unei investigații RISE Project, semnată în 2022 de jurnalista Ioana Moldoveanu. Regizorul a respins acuzațiile.

De asemenea, o fostă iubită a regizorului a povestit că a hărțuit-o prin mesaje și e-mailuri, i-a spart ușa de la casă și i-a tăiat cauciucurile de la mașină. Alexa a calificat situația ca fiind „un incident scos din context”.

Potrivit RISE Project, regizorul a admis relațiile cu fostele lui studente, dar a respins orice formă de hărțuire: „Au fost niște relații de iubire”.

UNATC a deschis ulterior o anchetă, care nu a avut însă urmări. Cazul a fost clasat, iar Felix Alexa predă în continuare la UNATC, notează Cultura la dubă.

După angajare, Felix Alexa a precizat, pentru Cultura la dubă, că se află în mijlocul unui scandal în care este acuzat „de multe lucruri complet false” și că nu va face niciun pas înapoi, susținând că nu are niciun motiv.

Petiție și demisii după angajare

O petiție semnată de o mie de persoane, printre care și actori și regizori, a fost trimisă către Ministerul Culturii prin care îi cereau șefei instituției, Ioana Ciocan, soluţionarea urgentă a situaţiei de criză provocată de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Naţional din Bucureşti, care aduce un prejudiciu de imagine şi o decredibilizare a instituţiei, şi reprezintă un semnal de alarmă îngrijorător pentru mediul teatral”.

Inițiatorii petiției au precizat că desi prezumţia de nevinovăţie este un principiu fundamental al statului de drept, consideră că absenţa unei condamnări penale şi numărul de spectacole montate anterior nu pot reprezenta singurele criterii pe baza cărora o instituţie de cultură precum TNB poate decide cui îi acordă autoritate profesională, acces la resurse publice, precum şi validare culturală şi socială.

Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a confirmat, pe 12 noiembrie, că a avut o discuție cu directoarea TNB privind angajarea lui Felix Alexa. Întrebată într-o conferință de presă dacă dorește demiterea regizorului, ea a replicat: „Așa este, aveți dreptate. Totodată, exact cum am spus un pic mai devreme, este datoria ministerului să respecte deciziile legale pe care colegii din subordine le iau”.

Angajarea lui Felix Alexa a dus și la două demisii în rândul actorilor de la Teatrul Național. Conrad Mericoffer a fost primul care a demisionat. Actorul a spus: „prefer să fac Uber decât să exist într-o astfel de lume”. La scurt timp, gestul lui a fost urmat de demisia lui Tudor Cucu-Dumitrescu.

Procese deschise de regizor

Regizorul Felix Alexa a deschis două procese în urma acuzațiilor privind abuzurile sexuale. A dat în judecată pe regizoarea Iulia Grigoriu și pe actorul Alex Călin.

Primul proces în care i-a dat în judecată pe cei doi are ca obiect „obligația de a face”. Nu se menționează în datele publice de pe portalul instanței ce anume cere Alexa judecătorilor să-i oblige pe regizoare și actor. El a fost deschis la Judecătoria Sectorului 3, în 9 noiembrie.

Cel de-al doilea proces a fost deschis la Tribunalul București în 11 noiembrie. Regizorul le solicită celor doi câte 100.000 de euro daune morale.

Ambele dosare sunt în faza de filtru, nu a început judecata în niciunul.