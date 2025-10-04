După ce a visat la o societate fără numerar, Suedia face pregătiri urgente pentru scenariul căderii sistemelor de plăți electronice

Banca centrală a Suediei, țara nordică în care băncile și comercianții au încurajat locuitorii timp de ani de zile să renunțe la numerar, a anunțat vineri că a ajuns la un acord cu companiile de plăți pentru a institui până la mijlocul anului viitor un sistem care să le permită suedezilor să plătească bunuri esențiale în cazul unei întreruperi a serviciilor bancare online, transmite Reuters.

Agenția Reuters amintește că gospodăriile din Suedia folosesc foarte rar numerar pentru plățile în magazine, un raport publicat anul trecut de Riksbank, banca centrală a țării, arătând că procentul suedezilor care au declarat că au folosit bani fizici pentru a-și plăti ultimele cumpărături a scăzut la 8% până în 2022. Anul trecut, el a crescut la 10% după un declin continuu din 2010, ultimul an pentru care raportul a însumat date. În anul respectiv procentul era de 10%.

„Cu toate acestea, (…) alte date sugerează că utilizarea numerarului continuă, de fapt, să scadă. O posibilă explicație pentru creșterea observată este că, în 2023, persoanele fizice au folosit rezerve de numerar retrase în contextul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia”, nota Riksbank în raportul său.

Temerea băncii centrale de la Stockholm și a guvernului suedez este că preferința pentru plățile electronice îi face vulnerabili pe rezidenții țării la eventuale probleme tehnice sau acte de sabotaj care ar putea afecta tranzacțiile online.

Predispoziția suedezilor pentru plățile electronice a îngrijorat autoritățile

Riksbank a avertizat la începutul anului trecut că accesul la bani cash „s-a deteriorat semnificativ” în țară, pe măsură ce tot mai multe bănci și-au închis serviciile cu numerar. Banca centrală a cerut atunci instituțiilor financiare să ia măsuri urgente pentru a ameliora situația.

Totuși, având în vedere procentul mic de suedezi care folosesc în momentul de față numerar și creșterea popularității aplicațiilor care permit plățile cu telefonul, Riksbank a decis acum ca sistemul care să facă posibile plăți în cazul căderii sistemelor electronice online să utilizeze tot carduri. Astfel, plățile vor deveni posibile offline prin utilizarea cardurilor fizice și a codurilor PIN aferente, a precizat Riksbank într-un comunicat.

„Faptul că populația generală va putea plăti cu cardul, de exemplu pentru alimente și medicamente, chiar și în cazul unei defecțiuni grave a comunicațiilor de date – adică offline – reprezintă o etapă importantă în eforturile noastre intensificate de a consolida pregătirea pentru situații de urgență”, a declarat guvernatorul Riksbank, Erik Thedéen, citat în comunicat.

Iar Suedia nu este singura țară europeană care pregătește un astfel de sistem de plăți. Agenția Reuters a relatat în luna mai că Finlanda, Norvegia, Danemarca și Estonia implementează sisteme de plată offline cu cardul ca măsură de rezervă pentru scenarii în care conexiunile la internet sunt pierdute, inclusiv din cauza sabotajului.