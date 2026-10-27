După gâlceava cu Ed Sheeran, rapperul american Macklemore și-a început turneul dedicat Palestinei

Rapperul american Macklemore și-a lansat luni, la Dublin, noul său turneu „Free Palestine”, după ce a fost exclus din turneul vedetei pop Ed Sheeran din cauza unor comentarii de susținere a palestinienilor, scrie AFP.

Interpretul piesei „Thrift Shop” a fost exclus din concertele lui Ed Sheeran din Statele Unite după ce a strigat „Free Palestine” („Eliberați Palestina”) pe scenă și le-a asigurat palestinienilor că „nu sunt uitați”.

Ed Sheeran a afirmat că decizia nu a venit din partea lui, ci din partea organizatorilor turneului. Alți patru artiști care urmau să cânte în deschiderea concertelor sale s-au retras din program în semn de solidaritate cu Macklemore.

În fața polemicii, Ed Sheeran a răspuns că situația din Gaza este „de nejustificat și disproporționată”.

Macklemore, Ben Haggerty pe numele său real, își anunțase în septembrie propriul turneu, ale cărui încasări vor fi donate organizațiilor de ajutorare a palestinienilor.

Câștigător al unui premiu Grammy, artistul a susținut concertul alături de cântăretul irlandez Hozier, formația de hip-hop irlandeză din Belfast Kneecap și Beoga, trupa de folk irlandeză care s-a retras din turneul lui Ed Sheeran în semn de solidaritate cu rapperul american.

Macklemore kicks off his “Free Palestine” tour with a call for unity just over a month after being dropped from Ed Sheeran’s tour over his political remarks onstage: “Six weeks ago, it was two words. Two words is all that it took. Two words that are rooted in love and liberation. Not against anybody, not divisive. Not a call for hatred. But a call to recognize our shared humanity. Free Palestine. I said free Palestine! The same thing that I want for all of us, freedom, dignity, the right to exist without fear. Being able to raise our children in the homes that we grew up in, not having to prove our humanity to the rest of the world." https://t.co/3vuroVycop — Variety (@Variety) October 26, 2026

„Acum șase săptămâni, au fost două cuvinte. Doar două cuvinte au fost suficiente. Două cuvinte care își au rădăcinile în iubire și eliberare”, le-a spus Macklemore spectatorilor de la Dublin, referindu-se la controversa care l-a costat locul în turneu, a relatat revista Variety, citată de The Independent.

„Nu împotriva nimănui, nu pentru a crea diviziune. Nu un îndemn la ură. Ci un îndemn de a recunoaște umanitatea noastră comună. Eliberați Palestina. Am spus: Eliberați Palestina!”, a continuat rapperul., care și-a încheiat concertul cu piesa „Can’t hold us”.

Macklemore closes out his “Free Palestine” tour kickoff in Dublin with “Can’t Hold Us.” https://t.co/5VWMW7OYTA — Variety (@Variety) October 26, 2026

„Sprijinul lui Macklemore pentru Palestina este imens. El și-a exprimat poziția și s-a expus în loc să aleagă calea cea mai ușoară”, a declarat pentru AFP Michael Keating, un tânăr de 31 de ani venit la primul concert din cadrul turneului, la Dublin.

„Își riscă popularitatea, viitorul său, viitorul familiei sale, totul pentru pace. Și asta este foarte important”, a adăugat el.

Potrivit organizatorilor, acest prim concert s-a desfășurat cu casa închisă. „De când a început să vorbească despre Palestina, îl apreciem și mai mult”, a subliniat Freya Dorrity, o studentă de 18 ani.

„Artiștii nu ar trebui niciodată cenzurați, sub nicio formă”, a adăugat Maria Liddy.