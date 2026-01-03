După ce l-a capturat pe Maduro, Trump amenință alt președinte sud-american: „Ar trebui să-și păzească fundul”

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, vorbind în timpul unei ceremonii militare, la Bogota, pe 24 octombrie 2025. FOTO: Ovidio GONZALEZ / AFP / Profimedia

Donald Trump a afirmat sâmbătă că omologul său columbian, Gustavo Petro, ar trebui să „își păzească fundul”, după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, transmite AFP.

„El deține fabrici în care produce cocaină. (…) Produce cocaină și o expediază în Statele Unite, așa că trebuie să-și păzească fundul”, a adăugat el referindu-se la președintele columbian în timpul conferinței de presă de la Mar-A-Lago în care a vorbit despre operațiunea SUA din Venezuela.

Citește și VIDEO Maduro capturat după atacul SUA din Venezuela. Trump a dat puține detalii despre o afirmație a sa care a surprins planeta

Președintele Gustavo Petro a transmis pe X, imediat după ce a început atacul SUA în Venezuela: „În acest moment, Caracasul este bombardat… bombardat cu rachete”.

Apoi, liderul columbian a revenit cu un mesaj pe rețeaua socială, afirmând că „Republica Columbia își reiterează convingerea că pacea, respectarea dreptului internațional și protecția vieții și a demnității umane trebuie să prevaleze asupra oricărei forme de confruntare armată”.

Statele Unite au impus la sfârșitul lunii octombrie sancțiuni contra președintelui columbian Gustavo Petro, în contextul în care Donald Trump a escaladat brusc conflictul cu această țară, care a fost mult timp un aliat al Washingtonului în America Latină, acuzându-l pe Petro că a refuzat să oprească traficul de cocaină către Statele Unite.

Tensiunile dintre Washington și multe țări din regiune au crescut la începutul toamnei, când armata americană și-a intensificat activitatea în sudul Caraibelor, atacând nave în apele internaționale pe care le acuză că transportă droguri.

Trump a spus atunci că Petro este „lider al traficului ilegal de droguri”, după ce președintele de stânga columbian a acuzat SUA că comit „crime” prin aceste atacuri.

Liderul SUA a anunțat în octombrie și tăierea subvențiilor pentru Columbia: „A devenit cea mai mare afacere din Columbia, de departe, iar Petro nu face nimic pentru a o opri, în ciuda plățiilor și subvențiilor pe scară largă din partea SUA, care nu sunt nimic altceva decât o înșelătorie pe termen lung față de America. Începând de astăzi, aceste plăți sau orice altă formă de plată ori subvenții nu vor mai fi făcute către Columbia”.