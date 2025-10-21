După ce locuitorii s-a săturat de aglomerația de pe trotuare și de accidente, o capitală europeană interzice trotinetele electrice de închiriat de anul viitor

Praga va interzice trotinetele electrice comune ca parte a unui nou sistem de reglementare a vehiculelor de transport comune începând din ianuarie, aprobat luni de Consiliul General din Praga, scrie presa cehă.

Motivul interdicției este critica îndelungată a trotinetelor din partea locuitorilor și districtelor din centrul Pragăi, care se plâng că trotinetele parcate obstrucționează străzile și că utilizatorii lor, în special turiștii, pun în pericol pietonii conducând periculos pe trotuare.

Noul sistem, pe care Praga îl pregătește încă de anul trecut, se va baza pe contracte între Administrația Tehnică a Drumurilor din Praga (TSK) și operatorii de biciclete și biciclete electrice, care pot fi depozitate numai în locuri desemnate. Scuterele electrice comune nu vor avea această opțiune, ceea ce, în practică, va face imposibilă furnizarea lor.

Conform documentului aprobat, TSK va îndepărta scuterele dacă acestea sunt parcate fără autorizație pe străzi.

Furnizorii de mijloace de transport autorizate vor plăti orașului o taxă de 25 de coroane pe lună pentru fiecare bicicletă sau bicicletă electrică pentru utilizarea locurilor de parcare.

Restricții și în alte orașe din Europa

Pe lista marilor orașe europene care au interzis practic trotinetele electrice închiriate se numără Parisul și Madridul. În același timp, alte orașe și țări au impus restricții ale acestora fie în anumite zone, fie de vârstă (minimum 15 ani în Finlanda), fie obligativitatea purtării unei căști (Italia).

Orașele din România care le-au interzis

În Brașov, autoritățile au spus că prezența trotinetelor electrice, în special cele aduse de firme, reprezintă un risc atât pentru siguranța pietonilor, cât și pentru trafic, scrie site-ul local Brașov.net. Decizii similare au fost luate și în Timișoara și Constanța.

În multe cazuri, trotinetele erau lăsate în locuri unde blocau străzile sau trotuarul.

24 de persoane au murit, în ultimii trei, în România în urma accidentelor cu trotinete

Ce arată datele? În perioada 30 iunie 2021-30 iunie 2024, au fost aproape 400 de accidente grave cu trotinete electrice, arată datele Ministerului Afacerilor Interne, prezentate la interpelarea unui deputat, scria în vara acestui an Hotnews.

Bilanțul arată astfel: 396 de accidente grave, 24 de persoane care și-au pierdut viața și 374 de persoane grav rănite.

Cele mai multe accidente cu trotinete au fost în București – 187 de accidente. Aici, serviciile de închiriere de trotinete sunt permise, dar cei care circulă cu ele trebuie să aibă minim 14 ani. În plus, pentru tinerii între 14-16 ani, folosirea trotinetelor este însoțită de purtarea obligatorie a căștii de protecție. Trotinetele sunt limitate la viteza maximă de 25 de km/oră.

