După ce negocierile de pace s-au dezumflat, Ucraina are o strategie clară în războiul cu Rusia

Într-un moment în care negocierile Ucrainei cu Rusia, susținute de Donald Trump, par să aibă tot mai puține șanse de reușită, Kievul crede că a găsit o oportunitate de a face ceea ce dorește de ceva vreme: să ceară și să primească mai multe arme, pentru a-și consolida poziția în raport cu Moscova, scrie New York Times.

O delegație ucraineană începe marți o vizită de câteva zile la Washington pentru a discuta despre cumpărarea de arme americane concepute pentru a lovi în interiorul Rusiei și pentru a proteja Ucraina de atacurile aeriene.

Volodimir Zelenski are programată o vizită la Casa Albă, vineri, posibil pentru a finaliza acordurile. El a insistat pentru rachetele de croazieră Tomahawk fabricate în America, care ar consolida capacitatea Kievului de a lansa lovituri adânc în spatele frontului.

Disponibilitatea lui Donald Trump de a discuta livrarea și utilizarea unor astfel de arme, lucru pe care administrația Biden l-a refuzat categoric, marchează o schimbare în abordarea Washingtonului privind încheierea războiului, au afirmat analiștii.

„Eforturile diplomatice și negocierile de pace au fost mult timp tema principală a discursului public, iar de fiecare dată când Ucraina a încercat să schimbe această narativă, nu a găsit înțelegere din partea partenerilor săi, în special din partea Washingtonului”, a declarat Serghei Solodki, directorul New Europe Center, un think tank cu sediul la Kiev.

„Acum se pare că vorbim aceeași limbă”, a observat el.

Lovituri în interiorul Rusiei

Experții se îndoiesc că rachetele Tomahawk pot schimba cursul războiului.

Rachetele sunt lansate de obicei de pe nave sau submarine, pe care Ucraina nu le deține, iar Statele Unite dispun doar de un număr limitat de lansatoare terestre.

Putin a declarat că nu se așteaptă ca Washingtonul să furnizeze rachetele Ucrainei, avertizând în același timp împotriva unei astfel de escaladări.

Cu toate acestea, Ucraina mizează pe faptul că atacurile asupra unor obiective economice din interiorul Rusiei, cum ar fi instalațiile petroliere, și asupra unor ținte militare, cum ar fi fabricile de arme, ar putea crește costul războiului pentru Rusia și, în cele din urmă, ar putea forța o negociere.

Trump și-a exprimat sprijinul pentru această abordare, îndemnând Ucraina în această vară să „joace ofensiv” în loc să se limiteze la apărarea teritoriului său.

O listă de arme

Zelenski a declarat că delegația ucraineană de la Washington va negocia achiziționarea de sisteme de apărare aeriană și diverse sisteme de rachete, pe lângă rachetele Tomahawk.

El a declarat anterior că Ucraina a pregătit o listă de arme pe care dorește să le cumpere de la Statele Unite, folosind fonduri europene, în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari.

Delegația urmează să discute și un acord privind vânzarea către Washington a unor drone fabricate în Ucraina și lansarea unei producții comune de drone.

Accentul pus pe încheierea de acorduri cu Washingtonul arată că Kievul a învățat să vorbească limba tranzacțională a lui Trump, scrie New York Times.

În timp ce administrația Biden a cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina, administrația Trump s-a concentrat pe oportunități de profit prin investiții și vânzări.

Delegația ucraineană la Washington este condusă de prim-ministra Iulia Svîrîdenko, care are experiență în negocierea cu administrația Trump, după ce a intermediat în primăvara acestui an un acord important care acordă Statelor Unite acces preferențial la bogățiile minerale ale Ucrainei.

O schimbare de abordare

Analiștii spun că aparenta susținere a SUA pentru abordarea preferată de Kiev este în mare parte o reacție la decizia Moscovei de a respinge negocierile și de a intensifica atacurile mortale.

Trump, care inițial l-a lăudat pe Putin, și-a schimbat tonul în această vară, spunând că liderul rus „vorbește frumos, iar seara bombardează pe toată lumea”.

Schimbarea reflectă, de asemenea, eforturile Ucrainei de a-i demonstra lui Trump că este cel mai rezonabil partener la masa negocierilor.

Rămâne de văzut cât de departe va merge această schimbare.

După ce a obținut un armistițiu în Gaza, Trump a declarat că dorește să se concentreze asupra unui acord de pace în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți reporterilor că Rusia „salută astfel de intenții” și „rămâne deschisă și pregătită pentru un dialog pașnic”.

Analistii spun că Kievul a încercat să convingă SUA că Rusia nu este deloc aproape de a câștiga războiul. La ultima întâlnire de la Casa Albă, în august, Zelenski a subliniat că, în ultimele 1.000 de zile, Rusia a reușit să cucerească mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei, în ciuda pierderilor enorme.

Nu este clar dacă eforturile lui Zelenski au contribuit la schimbarea opiniei lui Trump cu privire la război.

Însă luna trecută, într-o schimbare bruscă de atitudine, Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Europei, este „în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa inițială”.

Deși oficialii ucraineni recunosc de mult timp că Ucraina nu poate recuceri tot teritoriul său prin forță, postarea le-a întărit eforturile de a obține mai multe arme.