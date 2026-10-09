După ce regele Charles l-a lăsat fără conacul în care a investit o avere, fostul prinț Andrew a mai primit o factură

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, a beneficiat de o despăgubire în valoare de 302.000 de lire sterline, după ce a fost nevoit să rezilieze anticipat contractul de concesiune a reședinței sale somptuoase, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu infractorul sexual răposat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

Charles i-a retras în octombrie anul trecut trecut lui Mountbatten-Windsor titlul oficial de prinț și l-a obligat să părăsească locuința sa din Windsor, în contextul în care familia regală încerca să se distanțeze de scandalul Epstein.

Ulterior, Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu public. Acesta a negat că ar fi comis vreo faptă ilegală.

Ce spune administratorul proprietăților regelui Charles despre conac

Crown Estate din Marea Britanie, instituția care administrează proprietățile publice ale regelui Charles, a anunțat vineri că Mountbatten-Windsor a renunțat la contractul de concesiune a reședinței Royal Lodge cu peste 50 de ani înainte de expirarea acestuia, fapt care îi dă dreptul la o despăgubire de 302.000 de lire sterline.

Conform condițiilor contractului de concesiune, Mountbatten-Windsor a fost nevoit să plătească 1,8 milioane de lire sterline pentru a finanța reparațiile necesare la proprietate. Despăgubirea acordată a redus însă această sumă la 1,5 milioane de lire sterline, a precizat Crown Estate într-un comunicat.

Andrew cheltuise deja 7,5 milioane de lire sterline pentru renovarea proprietății cu 30 de camere atunci când s-a mutat acolo, în urmă cu peste 20 de ani.

„Contractul de concesiune pentru Royal Lodge s-a încheiat, iar atenția noastră se concentrează acum în mod ferm asupra utilizării viitoare a proprietății și asupra oportunităților de a genera o valoare financiară suplimentară pentru națiune”, a declarat un purtător de cuvânt al Crown Estate.

Conacul Royal Lodge de pe moșia Windsor, FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia

Prințul Andrew a obținut joi o victorie rară în justiția britanică

Poliția britanică a declarat joi că mandatele pe care le-a obținut pentru a efectua percheziții în proprietăți asociate lui Mountbatten-Windsor au fost emise în mod ilegal și trebuie anulate. Poliția a adăugat însă că ancheta declanșată în urma arestării acestuia este în desfășurare.

Mountbatten-Windsor, al doilea fiu al regretatei regine Elisabeta a II-a, a negat întotdeauna că ar fi comis vreo faptă ilegală în legătură cu Epstein și a declarat că regretă prietenia pe care a avut-o cu acesta.

Pe fondul intensificării examinării asupra finanțelor familiei regale, o sursă de la Palatul Buckingham a declarat în această săptămână că fostului prinț i s-a transmis că banii puși la dispoziție de rege din fonduri private nu ar trebui utilizați pentru a-și finanța demersurile juridice.