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Actualitate

După ce România i-a doborât câteva drone, Rusia a schimbat tactica. Face incursiuni într-o zonă a țării unde nu avem un aerodrom militar și nici acoperire radar, ca în sud

Victor Cozmei
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Cele mai recente două incursiuni cu drone rusești în România au avut loc în zona Modovei și scot la iveală o problemă de securitate. Prima dintre aceste drone n-a putut fi ajunsă în timp util de avioane. Iar a doua, care s-a prăbușit într-un câmp, la Suceava, nici măcar n-a fost depistată, susțin surse concordante din Armată pentru HotNews.

  • În 2026, media atacurilor rusești monitorizate la granițele României a fost de două ori pe săptămână. În 2025, fusese de o dată la două săptămâni.
  • Aceste atacuri și schimbarea tacticii Rusiei pun presiune pe militarii din mai multe arme ale MApN.
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