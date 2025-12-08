După criticile lui Trump, Zelenski anunță principalul obstacol în calea unui acord pe tema planului de pace în Ucraina propus de SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân împărțiți în privința concesiilor teritoriale din planul de pace discutat în prezent, scrie Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu președintele ucrainean.

Planul de pace al SUA necesită discuții suplimentare cu privire la „chestiuni sensibile”, inclusiv garanții de securitate pentru Ucraina și controlul teritoriilor sale estice, a spus Volodimir Zelenski.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei – și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg News, luni dimineață, potrivit Reuters.

El a adăugat că Kievul caută un pact separat privind garanțiile de securitate din partea aliaților occidentali, în special a SUA.

Zelenski are programată o întâlnire cu liderii britanici, francezi și germani la Londra luni pentru a obține sprijin, în contextul în care Washingtonul intensifică presiunea asupra Kievului pentru a accepta acordul de pace propus cu Rusia.

Oficialii americani au declarat că sunt aproape de finalizarea acordului, deși nici Ucraina, nici Rusia nu și-au manifestat disponibilitatea de a semna acordul redactat de echipa lui Trump.

Trump îl critică pe Zelenski

Donald Trump a declarat duminică seară că Volodimir Zelenski „nu este pregătit” să semneze planul de pace elaborat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina.

Declarația președintelui american a venit la finalul a trei zile de negocieri între Washington și Kiev, în Florida.

„Sunt puțin dezamăgit că președintele Zelenski nu a citit încă propunerea, care a fost prezentată acum câteva ore. Oamenii lui o adoră, dar el nu”, a afirmat Trump în timpul unei discuții cu reporterii.

Mai mult, liderul de la Casa Albă și-a exprimat încrederea că și Moscova ar accepta acordul de pace negociat.

„Cred că Rusia este de acord cu (planul), dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu el. Poporul său îl adoră. Dar el nu este pregătit”, a mai spus Trump.

Trei zile de negocieri între oficialii americani și ucraineni s-au încheiat sâmbătă, fără un progres evident, Zelenski calificând discuțiile drept „constructive, deși nu ușoare”.

Președintele rus Vladimir Putin nu și-a exprimat public acordul față de planul Casei Albe și a declarat săptămâna trecută că anumite aspecte ale propunerii lui Trump sunt imposibil de pus în practică.

Emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Putin la Kremlin săptămâna trecută, dar nu au reușit să obțină un progres evident.

Consilierul Kremlinului Iuri Ușakov a fost citat duminică de presa rusă spunând că Statele Unite vor trebui să „facă schimbări serioase, aș spune radicale, în documentele lor” referitoare la Ucraina.

El nu a precizat ce schimbări dorește Moscova să facă Washingtonul.

„Reprezentanții americani cunosc pozițiile de bază ale Ucrainei”

Planul SUA a trecut prin mai multe versiuni de când a apărut pentru prima dată în noiembrie, fiind criticat pentru că era prea indulgent cu Rusia.

În ciuda eforturilor continue ale lui Trump și ale echipei sale de a promova un acord, progresul în negocierile de pace a fost lent, disputele privind garanțiile de securitate pentru Kiev și statutul teritoriului ocupat de Rusia rămânând nerezolvate.

„Reprezentanții americani cunosc pozițiile de bază ale Ucrainei”, a declarat Zelenski în discursul său video de duminică seara.

Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o „convorbire telefonică substanțială” cu oficialii americani implicați în discuțiile cu delegația ucraineană din Florida. El a spus că a fost informat la telefon de oficialii americani și ucraineni care au participat la discuții.

„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a obține o pace reală”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.