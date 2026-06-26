După episodul de la Cluj, Rusia spune că va face demersuri pentru ca România să nu mai poată găzdui turnee sportive internaționale

Rusia va face demersuri pentru ca România să rămână fără dreptul de a mai găzdui turnee internaționale de gimnastică, a declarat vineri ministrul rus al sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus, Mihail Degtyarev, citat de agenția de știri TASS.

Declarația oficialului rus vine în contextul în care primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat miercuri că steagul și imnul Rusiei nu vor putea fi folosite la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, care se desfășoară în oraș în perioada 26-28 iunie. Astăzi, TASS a scris că echipa rusă a decis să se retragă din competiție.

„Cel mai recent incident petrecut în România, legat de Cupa Challenge la Gimnastică, arată că țările europene încearcă să încalce în mod perfid Carta Olimpică, precum și Carta Federației Internaționale de Gimnastică, regulile competiției în general”, a declarat Degtyarev.

„Europenii au ajuns să creadă că sportul poate fi folosit ca instrument de presiune și discriminare împotriva Rusiei și Belarusului, dar i-a șocat când organizațiile internaționale au restabilit justiția și legalitatea. Atunci au apărut astfel de provocări”, a continuat el.

„De aceea, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că România este privată de dreptul de a găzdui competiții internaționale de gimnastică și, în plus, toate celelalte turnee sportive globale. Ar trebui să fie o lecție pentru această țară și prințișorii ei locali”, a mai declarat Degtyarev.

Boc: Nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor să fie folosite în UE

Miecuri, când a anunțat că „steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca”, întrucât autoritățile locale respectă „poziția României și a Uniunii Europene în acest domeniu”, primarul a explicat că acest demers nu este un protest împotriva sportivilor, ci vizează exclusiv utilizarea simbolurilor oficiale rusești în contextul războiului din Ucraina.

„Susțin sportul și competițiile sportive, însă nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene”, a subliniat Emil Boc, citat de Agerpres.

Situația a fost comentată vineri seară de Eduard Novak, fost ministru al Sportului, din partea UDMR, în perioada decembrie 2020 – iunie 2023, care a criticat atitudinea autorităților române.

„Dacă România, în calitate de organizator, refuză participarea unor sportivi eligibili conform regulamentelor internaționale, acest lucru poate fi interpretat ca o încălcare a obligațiilor asumate față de federațiile internaționale și poate afecta credibilitatea noastră ca organizator de competiții majore”, a declarat Eduard Novak.