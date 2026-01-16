După Groenlanda, SUA provoacă furie și în Islanda

Donald Trump alături de fostul congresmen Billy Long, la o ceremonie organizată la Casa Albă pentru câștigătorii Cupei Stanley din hochei, FOTO: Pool / Abaca Press / Profimedia Images

Mii de persoane au semnat o petiție exprimându-și indignarea după ce persoana nominalizată de Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda a glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat al SUA, relatează The Guardian.

Miercuri, cu câteva ore înainte ca oficiali de rang înalt din Groenlanda și Danemarca să se întâlnească cu reprezentanți ai SUA, în speranța de a contracara amenințările lui Trump de a pune mâna pe teritoriul autonom danez, publicația Politico a scris că a aflat despre speculații legate de o altă insulă nordică.

„Am auzit că fostul congresman Billy Long, nominalizarea lui Trump pentru funcția de ambasador în Islanda, a glumit aseară, în plen, cu alți membri, spunând că Islanda va fi al 52-lea stat și că el va fi guvernator”, a scris Politico în buletinul său informativ de dimineață.

Reacția de la Reykjavik a fost rapidă. Într-o declarație remisă The Guardian, ministerul de externe al Islandei a spus că a contactat ambasada SUA pentru clarificări. „Ministerul afacerilor externe a contactat ambasada SUA în Islanda pentru a verifica veridicitatea comentariilor presupuse”, se arată în declarație.

Islandezii au reacționat rapid la informația din SUA

Într-o petiție care îi cere ministrului de externe al Islandei, Katrin Gunnarsdottir, să îl respingă pe Long ca ambasador în țară, criticii au afirmat: „Aceste cuvinte, rostite de Billy Long, pe care Donald Trump l-a nominalizat ca ambasador în Islanda, pot să fi fost spuse în glumă. Cu toate acestea, ele sunt ofensatoare pentru Islanda și pentru poporul islandez, care a trebuit să lupte pentru libertatea sa și a fost întotdeauna un prieten al Statelor Unite”, se arată în textul petiției.

În câteva ore de la lansare, peste 3.200 de persoane semnaseră petiția, susținând apelul ca SUA să „nominalizeze o altă persoană care să arate un respect mai mare față de Islanda și față de poporul islandez”.

Long și-a cerut scuze miercuri pentru aceste remarci într-un interviu acordat Arctic Today, un site de știri care acoperă regiunea. Publicația l-a citat ca spunând că a făcut comentariile în glumă, în timp ce alții glumeau despre Jeff Landry, trimisul special al lui Trump în Groenlanda.

„Nu a fost nimic serios în asta, eram cu niște oameni pe care nu îi mai întâlnisem de trei ani și glumeau despre Jeff Landry ca fiind guvernatorul Groenlandei, iar apoi au început să glumească despre mine și, dacă cineva s-a simțit ofensat, atunci îmi cer scuze”, l-a citat publicația pe Long.

Deși Long a spus că poate înțelege de ce comentariile au declanșat o reacție, a insistat că a fost vorba de o glumă și că nu ar trebui luate în serios.

„Îmi cer scuze și acesta este singurul meu comentariu, aștept cu interes să lucrez cu poporul Islandei și îmi cer scuze că a fost interpretat în acest fel. Eram cu un grup de prieteni și nu a fost nimic serios”, a adăugat el.